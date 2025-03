Se Henderson parla è un leader, se lo fa Bellingham è arrogante: il doppio standard contro i calciatori di colore (Guardian)

“Il riconoscimento della leadership si basa sulle tradizionali gerarchie di influenza, età, mascolinità esibita e – sì – bianchezza della pelle”

In Inghilterra il ritorno da leader in nazionale di Jordan Henderson è stata una notizia, per qualche giorno. Jonathan Liew però ci ha riflettuto un po’. E si è fatto un paio di domande, sul Guardian. Se per Tuchel un capitano deve incarnare “leadership, carattere, energia e personalità”, con questi parametri, scrive Liew, “Henderson è un leader. Harry Kane è un leader. Declan Rice è un leader. Harry Maguire è un leader. Jordan Pickford e John Stones sono leader. Bravi ragazzi da avere nello spogliatoio”. Ma “Bukayo Saka e Marcus Rashford, per qualche ragione, non lo sono. E nemmeno Cole Palmer. Trent Alexander-Arnold, scordatelo. Perché?”.

“Bisogna stare molto attenti a scrivere di queste cose di questi tempi. Il mondo sta andando in una certa direzione. Ex alleati stanno saltando fuori bordo come topi. La merda del mondo reale sta accadendo in un modo che rende i dibattiti sul linguaggio e sui pregiudizi inconsci stranamente arcani. La supremazia bianca fa così 2017… E quindi dobbiamo essere chiari a questo punto, anche solo per evitare di innescare l’algoritmo X, che questa non è un’incriminazione di nessun individuo. Rilassati, tesoro! Nessuno ti sta chiamando razzista. Sei perfetto così come sei”.

Ma, continua, “soffermiamoci ancora un po’ su questo nebuloso concetto di leadership. Che è ovviamente intrinsecamente legato al mondo aziendale, al capitalismo e alla cultura del capo, con tutti i suoi pregiudizi culturali e strutturali intrinseci. La leadership è rumorosa. La leadership è silenziosa. La leadership sono parole. La leadership sono fatti. La leadership è un elisir personale innato che consacra pochi eletti come nati per governare. La leadership è anche, per una felice coincidenza, qualcosa che puoi acquistare tramite questo libro di auto-aiuto, questo podcast, questo seminario in sei parti. Soprattutto c’è l’idea che la leadership sia qualcosa di proattivo, qualcosa di eseguito, l’idea di farsi avanti piuttosto che ritrarsi, di parlare piuttosto che restare in silenzio”.

“In questi termini, è difficile pensare a un atto di leadership più audace e coraggioso della campagna per i pasti scolastici lanciata da Rashford nel 2020 e nel 2021. Così facendo, Rashford ha sfidato non solo il governo, ma anche la stampa di destra e una parte significativa dell’opinione pubblica, l’idea stessa di cosa potrebbe essere o raggiungere un moderno calciatore superstar”.

Ebbene, “come è stato trattato Rashford in seguito a tutto questo? È stato calunniato e smantellato dalla stampa e sui social media, giudicato non solo per le sue prestazioni ma anche per il suo stipendio, i suoi impegni sociali, i suoi acquisti immobiliari, la sua professionalità. Un inevitabile calo di forma e forma fisica è stato usato come pretesto per seppellirlo per sempre. Che tipo di messaggio pensi che trasmetta ad altri giovani giocatori neri tentati di esibire i tratti della leadership? Tentati di farsi avanti, di farsi sentire, di stabilire visibilmente degli standard, in una cultura dominante che dice loro di sedersi e stare zitti?”.

“Henderson è un grande leader. Ma ha anche avuto il privilegio di essere incoraggiato e applaudito per gli stessi atti di leadership per i quali i giocatori delle minoranze etniche vengono castigati e stigmatizzati. Jude Bellingham è un grande leader inglese e un talento di livello mondiale. Ma gran parte del discorso al campionato europeo dell’anno scorso era incentrato sulla sua arroganza e sul suo atteggiamento”.

“Jack Grealish va al pub, offre da bere a tutti e il giorno dopo la copertura è – giustamente – sulla sua generosità riconoscibile. Ma puoi lontanamente immaginare Rashford o Saka che ricevono la stessa accoglienza per lo stesso comportamento?”.

“Il punto, supportato da una vasta letteratura accademica, è che il discorso sulla leadership è molto spesso basato su un doppio standard, informato dalle tradizionali gerarchie di influenza, età, mascolinità esibita e – sì – bianchezza. Il problema sorge quando iniziamo a considerare la leadership come una funzione del carattere, un gioco in cui i pali della porta possono sempre essere spostati. Sii rumoroso. Ma non così. Sii silenzioso. Ma non così. Io sono sicuro di me; lui è arrogante. Io do il buon esempio; lui deve giocare di più per la squadra. Io stabilisco degli standard; lui arringa i compagni di squadra con una sfuriata scioccante e vietata ai minori”.

