Saputo su Thiago Motta: «Deluso dai modi con cui se ne andò dal Bologna. Fortunati a trovare Italiano»

Il presidente del Bologna a OmniNews: «La Juve ha speso tanti soldi per vincere e non certo per il quarto posto».

Non è decisamente un buon periodo per Thiago Motta. Dopo l’esonero dalla Juventus, il tecnico italo-brasiliano incassa anche le critiche del presidente del Bologna, Joey Saputo, il quale è tornato a parlare del divorzio della scorsa estate.

Le parole di Saputo su Thiago Motta

Di seguito le parole del numero uno dei felsinei ai microfoni di “OmniNews”:

«Il cambio di allenatore? Non l’abbiamo cambiato, ci tengo a sottolinearlo: è stato lui che ha deciso di partire. Abbiamo cominciato da una base abbastanza forte ma abbiamo lavorato per creare ciò che abbiamo creato. È lui che è andato e noi siamo stati fortunati ad aver trovato un allenatore che ha voluto continuare a lavorare con noi per la squadra che abbiamo adesso. Se mi è dispiaciuto che Motta sia andato via? Mi è dispiaciuto il modo in cui è stato fatto. Non ho apprezzato il modo suo e della società che l’ha preso, perché io sono un tipo molto aperto: sono appassionato, la gente lo vede, do passione ai nostri che lavorano e sono rimasto deluso da ciò che è stato fatto da parte della Juve e di Thiago. Questa è la vita e andiamo avanti ma l’importante è aver trovato un allenatore che ha i valori che volevamo. Italiano».

Sull’esonero dell’ex centrocampista alla Juve: «Non so cosa sia successo nello spogliatoio: mi fa pena per lui perché so che lavora fortissimo e ci tiene, ma quando prendi la responsabilità di una squadra come la Juve che ha speso tanti soldi per vincere il campionato e non per essere solo al quarto posto o la lotta Champions. Mi spiace per lui, anche se mi ha lasciato come mi ha lasciato…».

