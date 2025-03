San Siro, Inter e Milan presentato la proposta ufficiale di acquisto

Nella proposta di Milan e Inter c’è l’obiettivo di completare la procedura di acquisizione entro il mese di luglio 2025

Milan e Inter hanno comunicato di aver depositato presso il Comune di Milano il DocFap. Si tratta del documento di fattibilità progettuale necessario per la realizzazione del nuovo stadio. Il documento comprende la proposta di acquisizione di San Siro e delle aree limitrofe. A questo punto l’appuntamento con il sindaco Sala, previsto per domani, non si terrà. Presentare ora il DocFap è stato un passaggio fondamentale per completare l’iter prima che scattino i 70 anni del secondo anello dello stadio ed evitare vincoli più stringenti.

Proposta di acquisto di San Siro: le note del comune e dei club

«Il Comune di Milano ha ricevuto oggi da AC Milan e FC Internazionale Milano il Documento di fattibilità delle alternative Progettuali (DOCFAP) e la relativa offerta di acquisto dello stadio di San Siro e dell’area di riferimento».

«L’Amministrazione comunale esaminerà la documentazione depositata per poi proseguire il procedimento amministrativo».

«AC Milan e FC Internazionale Milano hanno depositato oggi al Comune di Milano il DOCFAP, contenente la proposta per l’acquisizione dello Stadio Giuseppe Meazza e delle aree limitrofe, insieme all’ipotesi di fattibilità progettuale per la realizzazione di uno stadio all’avanguardia, inserito in un progetto di rigenerazione urbana, nel segno di innovazione, sostenibilità e accessibilità»

«Una proposta elaborata dai migliori professionisti ed esperti del settore, frutto della visione strategica delle proprietà dei due Club, che pone le basi per l’attuazione di un’opera che rappresenterà un benchmark a livello internazionale e porterà rilevanti benefici alla città di Milano e ai milanesi. Nei prossimi mesi, i due Club si confronteranno con l’Amministrazione Comunale per condividere e approfondire i dettagli e gli elementi distintivi della proposta, con l’obiettivo di completare la procedura di acquisizione entro il mese di luglio 2025»

«Il concept finale e il progetto esecutivo verranno eventualmente presentati in una fase successiva e non sono dunque oggetto della documentazione presentata oggi»

Uno stadio moderno e funzionale

Nel documento presentato da Inter e Milan si legge della volontà di realizzare uno stadio all’avanguardia collocato in un progetto di rigenerazione urbana. Il progetto, nel suo complesso, è all’insegna di tre cardini, ossia, innovazione, sostenibilità e accessibilità. L’opera garantirà alla città di Milano ed ai suoi abitanti benefici rilevanti. Bisogna, tuttavia, pazientare per conoscere i dettagli del nuovo impianto sportivo che sorgerà nella zona attualmente occupata dal parcheggio. Lo stadio di San Siro sarà abbattuto in buona parte: si salveranno soltanto l’area Sud-Est, con una parte della curva Sud, la torre e una parte della tribuna arancio.

