De Zerbi in pole per la panchina del Milan (Sportmediaset)

I buoni rapporti fra i rossoneri e il Marsiglia potrebbero favorire un’eventuale apertura. Per il ds, Tare appare un’ipotesi lontana; aumentano le quotazioni di Paratici.

Il Milan, con ogni probabilità, attuerà una rivoluzione nella prossima stagione, a cominciare dal nuovo direttore sportivo e il nuovo allenatore, che prenderà il posto di Sergio Conceiçao. In pole per la panchina ci sarebbe infatti l’ex Brighton Roberto De Zerbi.

De Zerbi in pole per la panchina del Milan

Come riportato da Sportmediaset:

La vittoria in rimonta con il Lecce ha calmato gli animi e ha permesso alla società di tornare a ragionare sul nome del nuovo direttore sportivo. Sfumato Andrea Berta, diretto all’Arsenal, appare sempre più lontana anche l’ipotesi che portava a Igli Tare, aumentando nuovamente le quotazioni di Fabio Paratici. L’ex amministratore delegato della Juventus viene però da una squalifica per il caso plusvalenze e ciò preoccupa parzialmente il club guidato da Gerry Cardinale.

Per scoprire chi si sederà il prossimo anno sulla panchina del Milan sarà quindi necessario attendere che si sciolga il nodo ds. Il nome di Massimiliano Allegri è quello che si è fatto maggiormente largo nelle ultime ore, tuttavia non ci sono stati contatti diretti con il tecnico toscano che possano far pensare a una vera trattativa. Chi non convince pianamente è Maurizio Sarri. L’unico a esser stato già realmente entrato in contatto con il club è Roberto De Zerbi, attualmente sulla panchina dell’Olympique Marsiglia, ma pronto a sposare il progetto meneghino. L’allenatore bresciano era già stato accostato la scorsa estate al Milan, rimanendo in contatto con Zlatan Ibrahimovic nei mesi successivi. I buoni rapporti fra la squadra milanese e il club transalpino potrebbero favorire un’eventuale apertura.

