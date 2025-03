Rrahmani: «È stato un mese diverso per noi, non riuscivamo a vincere neppure quando giocavamo bene»

Il difensore del Napoli, Amir Rrahmani è intervenuto ai microfoni di Dazn nel corso del post partita della sfida contro la Fiorentina

Conte ha detto che gioca chi se lo merita?

«Questa frase deve essere sempre nelle nostre menti, deve sempre giocare chi sta meglio. Durante la stagione ci sono alti e bassi in base alla condizione, la squadra deve sempre venire prima rispetto al singolo. Io al momento sto bene (ride, ndr)».

La gestione dei finali di gara?

«Specialmente quando siamo in vantaggio, oggi eravamo 2-0 e potevamo chiuderla prima. È stata diversa rispetto alle due gare di Roma, oggi con la nostra qualità dovevamo chiuderla prima. Abbiamo subito il 2-1 nell’unico tiro in porta, questo ha reso il finale difficile perché la Fiorentina si è riversata in avanti a caccia del pareggio».

Ritorno al successo dopo cinque giornate?

«È stato un mese diverso per noi rispetto agli altri. Non riuscivamo a vincere neppure quando giocavamo bene, ma nel calcio succede e c’é anche un discorso di fortuna. Anche oggi nel finale poteva succedere di tutto, ma per fortuna abbiamo vinto. Non vincere per cinque giornate ed essere comunque lì sopra in classifica ti porta pressione, è inevitabile»