Il declino della Juventus è iniziato con la partenza di Ronaldo, è successo anche allo United (Marca)

“I bianconeri erano l’unica alternativa in Champions al predominio del Real Madrid, che sembra l’unica squadra a non aver mai risentito dell’addio del portoghese”

L’analisi pungente di Marca sulla situazione juventina riguarda (da buoni madridisti) Cristiano Ronaldo e il suo addio per accasarsi prima allo United, poi in Arabia. La Juventus avrebbe, secondo gli spagnoli, iniziato il suo “declino” sportivo proprio a partire dalla partenza del portoghese (che in realtà era ben presente quando la Juve veniva eliminata agli Ottavi di finale di Champions ndr).

Da quando non c’è Ronaldo è iniziato il declino della Juventus (Marca)

Di seguito l’analisi del quotidiano madrileno:

“C’era un tempo in cui la Juventus era intoccabile in Italia. La squadra piemontese ha vinto ben nove scudetti consecutivi dal 2011 al 2020, disputando diverse finali europee e rappresentando la chiara alternativa al predominio del Real Madrid in quel periodo. Ma da qualche tempo la società è entrata in un declino senza precedenti, perdendo autorevolezza in Serie A e diventando una squadra qualunque nelle competizioni europee. In molti collocano l’inizio di questa caduta all’inferno nel momento della partenza di Cristiano Ronaldo, che all’inizio della stagione 2021/22 ha deciso di tornare al Manchester United. […]

La Juventus ha avuto problemi molto seri negli uffici dopo l’uscita della famiglia Agnelli e di tutte le sue persone di fiducia dalla presidenza , tra cui la leggenda Pavel Nedved, nel novembre 2022, dopo essere stata sanzionata per frode dovuta al modo in cui sono stati effettuati i tagli agli stipendi dei giocatori durante la pandemia di coronavirus.

Poiché la società era già retrocessa due decenni prima a causa del “Moggigate”(come chiamano Calciopoli all’estero ndr) gli azionisti decisero di provare a fare tabula rasa nominando Gianluca Ferrero come nuovo presidente. Questo nuovo leader proviene dal mondo degli affari ed è particolarmente noto per aver sviluppato marchi italiani verso l’internazionalizzazione, come la macchina da caffè Lavazza. […]

Forse è stata una coincidenza, ma la partenza di Cristiano Ronaldo ha messo a repentaglio sia i progetti della Juventus che quelli del Manchester United, in una situazione che sembra avere molti elementi interconnessi. L’unico a essere immune a questo problema sembra essere il Real Madrid, nonostante abbia attraversato tre anni difficili senza di lui. Nel frattempo, il portoghese continua il suo tentativo di raggiungere i 1.000 gol da professionista e ora ne mancano meno di 75 con la maglia dell’Al-Nassr”.

