Roma, Ranieri perde Dybala per un mese: lesione del tendine semitendinoso della coscia sinistra

Infortunato anche Rensch, fuori per tre settimane per una lesione all’adduttore lungo sinistro. Entrambi saltano la nazionale

Brutte notizie per Claudio Ranieri, allenatore della Roma. Dall’infermeria arrivano gli aggiornamenti sulle condizioni di Dybala e Rensch e non sono positivi.

Ieri si è fatto male Paulo Dybala nella partita contro il Cagliari, dovendo uscire dopo appena 10 minuti dal suo ingresso in campo. I primi esami hanno evidenziato per la Joya una lesione al muscolo semitendinoso alla coscia sinistra, con tempi da valutare relativamente al suo rientro. Stando a quanto comunica Sky Sport però si tratta almeno di un mese di stop. Per il difensore olandese Devyne Rensch, invece, è emersa una lesione all’adduttore lungo sinistro. Per entrambi, dunque, niente partenza per le rispettive Nazionali.

Ranieri: «Quando sono arrivato, la Roma era una squadra senza autostima e aveva il pubblico contro»

Claudio Ranieri, tecnico della Roma, ha analizzato così la vittoria per 1-0 contro il Cagliari ai microfoni di Dazn:

«Dovbyk è un ragazzo che ha bisogno d’affetto e comprensione, io e la squadra gli diamo tutto questo. Non deve vivere solo per il gol, deve trovarsi al posto giusto nel momento giusto e provarci. Sono contento per lui, era importante si sbloccasse».

Due giorni non semplicissimi, cosa ha chiesto alla squadra per ripartire?

«Ai ragazzi ho chiesto di rialzarci, lo stadio era pieno e ha dimostrato di supportarci. Serviva una partita di grinta, impegno e spirito di sacrificio. Il campionato è diventato difficilissimo nel girone di ritorno, il girone di ritorno ha un’altra marcia, anche le altre gare hanno dimostrato che non è facile vincere. Adesso partita dopo partita vedremo cosa avremo fatto».

Solidità difensiva ritrovata, anche grazie a un super Svilar.

«Essendo impegnato poco durante le partite, si fa sempre trovare pronto. Sono d’accordissimo, è importante anche lui».

La sosta arriva al momento giusto?

«È difficile rispondere, molti ragazzi andranno con le nazionali. Non recupereranno e quando arriveranno dopo due giorni giocheremo. Faremo la conta, perché a Lecce non sarà un campo facile e serviranno le condizioni migliori».

Dybala come sta?

«Ha sentito qualcosa dietro, farà i controlli e speriamo non sia nulla di grave».

Nei tifosi si è riacceso l’entusiasmo.

«La squadra era senza autostima e aveva il pubblico contro. Ora i tifosi ci sostengono e questo ci aiuta ed è meraviglioso. Dobbiamo continuare così perché non saranno solo rose e fiori nelle prossime gare e con questo pubblico potremo superare ogni scoglio».

