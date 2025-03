Ranieri, il vecchio “risultatista” non fa tendenza ma classifica (Damascelli)

Zazzaroni: oggi è il tecnico più moderno e spiazzante della Serie A, non filosofeggia. CorSera: i giallorossi viaggiano a ritmo scudetto, unica squadra imbattuta del 2025.

La Roma sembra un’altra rispetto all’inizio della stagione, da quando alla guida tecnica è subentrato il traghettatore Claudio Ranieri. Il tecnico si era ritirato dopo l’ultima esperienza al Cagliari, ma ha deciso di trascinare i giallorossi fino a fine stagione, per poi subentrare nella dirigenza. E ad oggi la Roma scala posizioni, ieri ha superato la Fiorentina e ora si trova al settimo posto in classifica; solo pochi mesi fa era vicina alla zona retrocessione.

Il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni scrive sul quotidiano:

Oggi il tecnico più moderno e spiazzante della Serie A è Claudio Ranieri che non filosofeggia: controllate chi mette in campo.

Tony Damascelli sul Giornale aggiunge:

Chi ha cambiato la cronaca della Roma è Claudio Ranieri, resta un professionista equilibrato, non strilla, non si dispera, non insulta, non riempie taccuini, ma, essendo un vecchio “risultatista”, non fa tendenza. Ma fa classifica, la Roma scavalca Fiorentina e Milan ed è settima.

Il Corriere della Sera, con Luca Valdiserri, si concentra sulle statistiche dei giallorossi:

La Roma di Ranieri viaggia a ritmo scudetto e scala posti in classifica: adesso è settima, a -4 dal Bologna che non rimpiange Thiago Motta. I numeri della marcia del sir Claudio fanno impressione: 30 punti nelle ultime 12 (9 vittorie e 3 pareggi), unica imbattuta nel 2025, competitiva in Europa League. L’aspetto più sorprendente della gestione di Ranieri è saper prendere il meglio da tutti i calciatori a disposizione. Soulé, man of the match [contro l’Empoli, ndr], ne è esempio tangibile. Sembrava perso in una prima stagione «da grande» disastrosa e Ranieri lo ha aspettato.

