Rabiot se la prende con Al Khelaifi: “Nasser puoi avere tutti i soldi del mondo. La classe non si può comprare”

Lo storia Instagram dopo l’annuncio della denuncia da parte della madre per i cori e gli striscioni offensivi nel derby Psg-Marsiglia

I tifosi del Psg insultano la madre durante il derby contro il Marsiglia e Adrien Rabiot se la prende con Nasser. Ovvero con il presidente del Psg, Al Khelaifi. Su Instagram ha pubblicato una storia che non lascia spazio a molte altre interpretazioni.

Per il centrocampista ex Juventus la colpa di tutto è da attribuire a Nasser Al Khealaifi che ha alimentato un clima ostile nei suoi confronti. Si ricorderanno infatti tutti gli screzi tra il calciatore e la proprietà del club sul rinnovo di contratto. Rabiot rimase anche per diverso tempo fuori rosa, fino alla scadenza del contratto. Da lì in poi si trasferì a Torino.

Rabiot se la prende con Al Khelaifi dopo gli insulti alla madre

“«Insultare una madre e un padre defunto… Tutto deve essere pagato per un giorno. Non ti porterà in paradiso. Mi creda. Nasser puoi avere tutti i soldi del mondo e anche di più. La classe non si può comprare»“.

🚨🚨 𝗔𝗗𝗥𝗜𝗘𝗡 𝗥𝗔𝗕𝗜𝗢𝗧 𝗥𝗘́𝗣𝗢𝗡𝗗 𝗘𝗡 𝗦𝗧𝗢𝗥𝗬 𝗔𝗨𝗫 𝗣𝗔𝗥𝗜𝗦𝗜𝗘𝗡𝗦 : « Insulter une mère, et un père décédé…

Tout se paye un jour.

Vous ne l’emporterez pas au paradis. Croyez-moi. Nasser tu peux avoir tout l’argent du monde et même plus,

la classe ça ne… pic.twitter.com/alqOgLgB4W — Actu Foot (@ActuFoot_) March 17, 2025

Il Psg l’aveva previsto. Aveva pure lanciato una campagna di prevenzione qualche giorno prima della Classique, il derby contro il Marsiglia. Alla fine quello che temevano si è realizzato. “L’accoglienza riservata ad Adrien Rabiot è stata meno calorosa del previsto, ma il centrocampista è stato comunque abbondantemente fischiato e insultato. Lo stesso vale per sua madre, Véronique”.

Oltre ai cori offensivi “Véronique, la stronza…” , i tifosi parigini hanno esposto striscioni decisamente molto offensivi. Alcuni ripresi anche su X. Come ad esempio il seguente:

“Nuovo striscione alla curva di Auteuil per Véronique Rabiot: «Lealtà per gli uomini, tradimento per le prostitute”. Tale la madre, tale il figlio. Vero, chi è il suo vero padre? Dehu, Fiorese, Cana o Heinze?»”.

Véronique Rabiot questa mattina ha perso la pazienza. «Certamente, presenterò una denuncia. Non capisco perché la partita non sia stata interrotta. Non capisco perché nessuno si indigni. Sono veramente indignata, indignata, veramente indignata per quello che si può dire, scrivere, senza che nessuno reagisca» ha dichiarato a France Info. Rmc Sport va anche oltre, affermando che il club della capitale sarà convocato dinanzi alla commissione disciplinare.

ilnapolista © riproduzione riservata