Durante Psg-Marsiglia. La signora: «Perché la partita non è stata interrotta?». Le hanno detto e scritto di tutto, frasi irripetibili

La mamma di Rabiot insultata dai tifosi del Psg, striscioni e cori offensivi di ogni tipo

Il Psg l’aveva previsto. Aveva pure lanciato una campagna di prevenzione qualche giorno prima della Classique, il derby contro il Marsiglia. Alla fine quello che temevano si è realizzato. “L’accoglienza riservata ad Adrien Rabiot è stata meno calorosa del previsto, ma il centrocampista è stato comunque abbondantemente fischiato e insultato. Lo stesso vale per sua madre, Véronique“.

I cori e gli striscioni offensivi durante Psg-Marsiglia

Oltre ai cori offensivi “Véronique, la stronza…” , i tifosi parigini hanno esposto striscioni decisamente molto offensivi. Alcuni ripresi anche su X. Come ad esempio il seguente:

“Nuovo striscione alla curva di Auteuil per Véronique Rabiot: «Lealtà per gli uomini, tradimento per le prostitute”. Tale la madre, tale il figlio. Vero, chi è il suo vero padre? Dehu, Fiorese, Cana o Heinze?»”

Nouvelle banderole du virage Auteuil à destination de Véronique Rabiot: « Loyauté pour les hommes, trahison pour les putes. Telle mère, tel fils. Vero c’est lequel son vrai père ? Dehu, Fiorese, Cana ou Heinze ? » #PSGOM @footmercato pic.twitter.com/KlxURUEsik — Josué Cassé (@CasseJosue) March 16, 2025

Sul fronte del Psg, Luis Enrique, che ha assistito ai derby più accesi tra Barcellona e Real Madrid, ha preferito minimizzare l’accoglienza riservata al marsigliese. «No, non mi dedico all’ascolto dei cori, mi concentro sul mio lavoro. Mi sembra che l’atmosfera generale fosse quella di un derby, ma non ascolto molto, né qui né altrove, e ho sperimentato un’atmosfera simile a Marsiglia durante il viaggio. L’atmosfera è quella del calcio, non del tennis o del ping-pong. Per me niente di degno di nota».

La difesa di mamma Rabiot: «Presenterò denuncia»

Una versione non realmente condivisa da Véronique Rabiot. Questa mattina la madre del giocatore del Marsiglia ha perso la pazienza. «Certamente, presenterò una denuncia. Non capisco perché la partita non sia stata interrotta. Non capisco perché nessuno si indigni. Sono veramente indignata, indignata, veramente indignata per quello che si può dire, scrivere, senza che nessuno reagisca» ha dichiarato a France Info. Rmc Sport va anche oltre, affermando che il club della capitale sarà convocato dinanzi alla commissione disciplinare.

