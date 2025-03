La Gazzetta dello Sport ha intervistato Cesare Prandelli, ex tecnico della Fiorentina e della Nazionale italiana, sulla corsa scudetto.

«La Juventus è la mina vagante dello scudetto. E se domenica batte l’Atalanta, diventa anche qualcosa di più nella corsa al titolo»

Ma perché Thiago Motta dovrebbe credere nello Scudetto?

«Perché la Juventus, zitta zitta e in mezzo a una marea di polemiche per la doppia eliminazione Champions-Coppa Italia, si è portata a meno 6 dalla capolista Inter e a ridosso di Napoli e Atalanta. Motta ha tirato dritto e adesso i numeri sono dalla sua parte: non si vincono per caso cinque partite di fila in campionato e adesso ha nuovamente la miglior difesa della Serie A. E poi c’è un altro aspetto, anche più importante, che le classifiche non fotografano: dopo il pesante ko con l’Empoli, sarebbe potuto andare tutto a rotoli. L’immediata reazione è un segnale forte: dimostra che il gruppo è serio e ha dei valori».

Ma se Gasp ci deve credere e Motta può essere la mina vagante, Conte e Inzaghi come li vede?

«Inzaghi ha la squadra più forte, ma è anche quello con il calendario più intasato tra Champions e Coppa Italia. L’Inter è la più attrezzata. Però, ora come ora, una pizza con un amico me la giocherei sul trionfo di Conte. Ho visto il Napoli migliore della stagione contro l’Inter e con quel mix di intensità e organizzazione può arrivare in fondo».