Pedullà: «Lo scudetto di De Laurentiis è il ritorno in Champions, quello era il suo problema»

A Sportitalia: «Non posso prendermela con Manna o Conte, è Adl che decide. Non puoi fare affidamento solo su Neres che ha sempre avuto problemi fisici»

Alfredo Pedullà è intervenuto a Sportitalia sulla situazione del Napoli con De Laurentiis che ha solo la Champions come obiettivo. Secondo l’esperto di calciomercato, il presidente ha solo quello come obiettivo, lo scudetto sarebbe un plus. Se fosse stato un obiettivo, gli investimenti sul mercato di gennaio sarebbero stati diversi.

Pedullà: «Non posso prendermela con Manna o Conte»

Le parole di Pedullà:

«Dovremmo raccontare delle cose un po’ surreali… Per De Laurentiis il problema vero era tornare in Champions, quello è il suo scudetto. Punto. Se invece avesse pensato che poteva vincere lo scudetto davvero… Direttore sportivo e Conte non c’entrano, perché è De Laurentiis che decide. Se vai da Garnacho e ti chiedono quesi soldi, puoi prendere un simil-Garnacho o uno da 20 milioni. Che ti cambia? Ma non puoi fare affidamento solo su Neres, che ha sempre avuto problemi fisici.

Dici a Manna: ‘Spendi 25 milioni, non possiamo prendere Garnacho e Adeyemi’. Ti togli il dente e l’alibi. Non posso prendermela con Manna, non do responsabilità al suo gruppo di lavoro, che ha dovuto accettare l’input di De Laurentiis che ha già vinto il suo scudetto col ritorno in Champions».

Alfredo Pedullà attacca De Laurentiis pic.twitter.com/PyfwypguAY — Guido Olivares🇮🇹 (@Guidolino8) March 19, 2025

Centro sportivo del Napoli, individuata l’area. La firma quando De Laurentiis tornerà dagli Usa (Corsport)

Il Corriere dello Sport, con Fabio Mandarini, scrive che il Napoli ha individuato l’area per il nuovo centro sportivo. Sarà sempre a Castel Volturno, a sette chilometri da quello attuale. Scrive il Corsport: Il Napoli ha individuato la zona in cui coltiverà sogni e progetti futuri: la prossima casa del club sorgerà a La Piana. La Piana di Castel Volturno, per la precisione, località a un passo dal lembo di terra e sabbia di Pinetamare che da anni fa da sfondo al centro sportivo della squadra. Per la precisione: sette chilometri di distanza, nove minuti in automobile. Aurelio De Laurentiis lo aveva detto e lo ha fatto: ha cercato le zone che avrebbero potuto ospitare le nuove strutture, ha visionato le aree, le ha analizzate in prima persona e con l’aiuto di un pool di esperti e alla fine s’è soffermato sui cento ettari di La Piana. L’accordo con la famiglia Coppola, titolare della proprietà del terreno così come del vecchio, è stato ormai raggiunto: i termini della compravendita vanno definiti e ratificati, cosa che magari avverrà al rientro del presidente dagli Stati Uniti, dove si trova in questo momento, ma l’intesa è stata raggiunta. I lavori dovrebbero partire in estate, diciamo tra giugno e luglio, e in attesa della fine delle opere il Napoli continuerà ad allenarsi dove l’ha fatto finora. Il progetto di cui ha sempre parlato De Laurentiis dovrebbe prevedere la realizzazione di dodici campi, di cui una parte destinata alla prima squadra e il resto eventualmente ai ragazzi del vivaio.

ilnapolista © riproduzione riservata