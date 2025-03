Osimhen ha già detto sì alla Juventus. La Gazzetta prova a sognare ma l’operazione resta complicata

Guadagna 17,5 milioni di euro lordi l’anno (ma c’è il decreto crescita), ha una clausola di 75 milioni valida solo per l’estero, c’è da convincere De Laurentiis

Osimhen ha già detto sì alla Juventus ma l’operazione resta complicata (Gazzetta)

Meglio non pensare alla stagione in corso, così la Gazzetta si proietta sul futuro e prova a sognare per la Juventus. Guardare la realtà in effetti sarebbe troppo deprimente. Il futuro, secondo la Gazzetta, potrebbe chiamarsi Victor Osimhen anche se tante sono le curve sulla strada tra il nigeriano e il club bianconero.

Scrive la Gazzetta:

Il reparto avanzato della Juventus va quindi rifatto e il grande obiettivo del d.t. Giuntoli è Victor Osimhen, la punta di diamante dello scudetto del Napoli nel 2022-2023. Considerando che il nazionale nigeriano guadagna 17,5 milioni di euro lordi all’anno e che è blindato da una clausola rescissoria da 75 milioni di euro, valida solo per l’estero, l’operazione non è facile. Il più grande fattore di ottimismo per l’uomo mercato bianconero è aver già incassato una sorta di disponibilità di massima del calciatore nigeriano che gradirebbe Torino come destinazione, mentre le criticità sono legate soprattutto al fatto che saranno tanti i club in corsa, con il Psg in prima fila. Al momento non c’è alcuna trattativa tra Juventus e Napoli e sarà tutt’altro che semplice convincere Aurelio De Laurentiis a cedere Osimhen ai rivali bianconeri, ma nel calciomercato può sempre accadere di tutto e il d.t. bianconero Giuntoli non ha intenzione di rinunciare al suo sogno senza provarci. Anche lo stipendio del centravanti attualmente in prestito al Galatasaray è pesante, ma il 26enne di Lagos beneficia ancora degli effetti del Decreto Crescita e quindi il suo ingaggio rappresenta un nodo secondario, non insormontabile.

Per Sky Sport in collegamento Francesco Modugno che parla delle prossime mosse di calciomercato.

«Ci aspetta un’estate pazzesca, tanti movimenti in entrata, credo che il Napoli possa avvicinarsi alle dieci operazioni. Davanti c’è l’idea Lucca che con Conte allenatore sarebbe l’ideale come vice Lukaku. Il Napoli è destinato a cambiare tanto col tesoretto Osimhen. Per Victor ci sono le grandi in fila. Un po’ di chiacchiericcio arriva, il Barcellona, l’Inghilterra. Il suo contratto ha una clausola per l’estero di 75 milioni. Per la Juventus il prezzo sarebbe un po’ maggiorato, adesso lui guarda al mercato arabo, è il mercato che più lo tenta e potrebbe farlo ricco».

ilnapolista © riproduzione riservata