Ora è ufficiale, la Juventus si è liberata di Thiago Motta. Tudor in panchina

Attraverso un comunicato ufficiale, i bianconeri sottolineano che il nuovo tecnico dirigerà domani il primo allenamento.

Igor Tudor è il nuovo allenatore della Juventus, ora è ufficiale. Thiago Motta esonerato.

Ufficiale, la Juventus si è liberata di Thiago Motta. Tudor in panchina

Il comunicato ufficiale dei bianconeri recita:

Juventus Fc comunica di aver sollevato Thiago Motta dall’incarico di allenatore della Prima Squadra maschile. Il Club ringrazia Thiago Motta e tutto il suo staff per la professionalità dimostrata e per il lavoro svolto in questi mesi con passione e dedizione, augurando loro il meglio per il futuro. Juventus Fc comunica inoltre di aver affidato la guida della Prima Squadra Maschile a Igor Tudor che domani dirigerà il primo allenamento.

C’è fermento nel mondo Juventus. Quella di Motta è la prima testa che salta ma sono in molti a pensare che presto ne cadrà un’altra: quella di Cristiano Giuntoli. Molti tra tifosi ed esperti identificano in lui l’artefice di un progetto fallimentare. Su tutti Francesco Oppini, noto opinionista tv e tifosissimo della Juventus (nonché figlio di Alba Parietti).

Su Instagram Oppini ha pubblicato un post in merito:

“Lui (Allegri, ndr) aveva capito ed indicato la via, loro non l’hanno ascoltato o voluto ascoltare. Ieri ha pagato Allegri, oggi Motta ma il vero responsabile quando e come ne risponderà a proposito di responsabilità? Benvenuto, anzi bentornato Tudor“.

Il riferimento di Oppini ovviamente è alla finale di Coppa Italia dello scorso anno, quando Allegri (dopo aver battuto l’Atalanta di Gasperini) esplose in uno show di rabbia, in particolare contro Giuntoli. Aveva capito prima di altri dove sarebbe andata a sbattere la Juventus.

ilnapolista © riproduzione riservata