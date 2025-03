Fa Cup, entrata killer del portiere del Millwall su Mateta: Oliver non aveva neanche dato giallo – VIDEO

Fa Cup. Sfida tra il Millwall e il Crystal Palace da poco terminata. Neanche 8 minuti di calcio ed ecco l’assurdo: l’attaccante dei padroni di casa Jean-Philippe Mateta viene lanciato dalle retrovie e si scontra con il portiere avversario Liam Roberts, protagonista di un’uscita alla Karate Kid con tanto di scarpata sul volto dell’attaccante. Mateta è finito in ospedale con un trauma cranico. Di seguito le immagini ritrovate su X.

Ne parlano anche in Spagna, in particolare il Mundo Deportivo:

“Il calciatore è rimasto sdraiato sul campo e ha dovuto essere immediatamente soccorso dai servizi medici prima di essere portato via in barella e trasferito in ospedale. Al francese, apparentemente privo di sensi, è stata applicata una maschera di ossigeno. Roberts è uscito dalla sua area con il piede in avanti e ha colpito violentemente la testa del vicecampione olimpico francese, che in quel momento stava lottando con un difensore avversario e aveva gli occhi incollati alla palla.

Mateta, 27 anni, è stato ricoverato in campo per diversi minuti e sottoposto a terapia intensiva prima di essere portato via in barella tra gli applausi del pubblico. Un’ambulanza lo stava aspettando fuori dallo stadio, ha riferito la BBC, che però non ha ancora fornito ulteriori dettagli sulle sue condizioni.”

Ancora il quotidiano catalano riporta di clamorose offese dagli spalti:

“Nel frattempo, data la tensione del momento e la gravità di quanto accaduto, tra i tifosi del Milwall si levava il coro “Lasciatelo morire!” Qualcosa di assolutamente imperdonabile e per il quale la FA dovrebbe prendere provvedimenti”.

Ciò che sorprende ancor di più è che l’arbitro, il noto internazionale Oliver, ha dovuto ricorrere al Var per scegliere di espellere il portiere del Millwall. Di più: non gli aveva neanche dato il cartellino giallo.

Millwall Keeper Liam Roberts has been sent off for a ridiculous challenge on Mateta.

Mateta has been stretchered off with a neck brace.

So horrible to see.

Get well soon Big Man ❤️ pic.twitter.com/drMc8Az7eG

— Benny’s Football Tips (@BennyBoyTips) March 1, 2025