Il Var nel calcio ha cristallizzato lo stile paranoico e la cultura del risentimento (Guardian)

“La controversia sul rigore annullato all’Atletico dimostra che il Var crea più problemi e polemiche di quanti ne risolva”

Il Var pure ai rigori no. Il doppio tocco di Alvarez in Real-Atletico ha innescato un dibattito più ampio, che va oltre l’episodio. E che riprende molto bene un’analisi del Guardian. Riassumibile molto semplicisticamente con “forse il Var ci ha rovinato la vita”.

“Il problema – scrive Leander Schaerlaeckens – non è tanto la correttezza della chiamata (il contatto è stato quasi microscopico, ma c’è), quanto il modo aggressivo in cui è stato utilizzato il Var”.

“Questa è la natura del calcio nell’era del Var. Ciò che è stato annunciato come un modo per sedare le polemiche ha invece aggiunto strati esattamente di questo. Gli incidenti Var sono ormai così endemici che i club norvegesi sono stati costretti a votare se l’uso della tecnologia dovesse essere eliminato due settimane fa. Alla fine, hanno deciso di continuare con il Var , anche se la maggior parte dei club professionistici del paese se ne vorrebbe sbarazzare”.

“Il motivo per cui il Var è ancora oggetto di discussione in alcuni campionati, e poco amato nella maggior parte, è che implicitamente prometteva di fare qualcosa che non poteva realizzare: eliminare l’errore umano”.

“Un anno fa, il responsabile del calcio della Premier League ha affermato che il Var aveva aiutato gli arbitri a prendere la decisione corretta nel 96% dei casi, rispetto all’82% dell’era pre-Var. Anche se si prende quel numero alla lettera, il problema è in quell’ultimo 4%”.

“Il problema insanabile del Var è che è stata impostato nel modo sbagliato al momento della sua introduzione. O meglio, non è stato impostata affatto. Se fosse stato presentato dalle leghe e dai vari enti che lo hanno adottato come uno strumento per gli arbitri per fare meno errori, una tolleranza per gli errori avrebbe potuto essere incorporata nella ricetta. Se fosse stato venduto come un modo per correggere solo le chiamate sbagliate più grandi e più evidenti, ci sarebbe stato un diverso livello di aspettative tra tutti su quanto spesso sarebbe stato utilizzato. Ma non è stato introdotto con queste avvertenze. Il gol non è mai stato realmente definito. In questo vuoto, si dava ampiamente per scontato che non ci sarebbero state più chiamate sbagliate”.

“Che il gioco se ne renda conto o meno, il calcio moderno vive un caso di studio sul fatto che uno sport più equo possa effettivamente rendere lo sport migliore. E se i guadagni spesso marginali e talvolta iniqui in termini di equità prodotti dal Var giustifichino il danno alla cadenza dello sport.

“Di certo non ha fatto nulla per fermare la metastatizzazione di uno stile paranoico all’interno della più ampia cultura del risentimento dello sport. Questi sono sintomi del nostro tempo in grande stile, forse, quando l’unico ampio consenso globale risiede nel desiderio di distruggere lo status quo”.

“Lo sport d’élite è, in fondo, una danza di abilità, intuito, fisico e, sì, errori. Automatizzando le parti più difficili del lavoro di un arbitro, l’idea che anche gli ufficiali di gara abbiano diritto all’errore umano è scomparsa”.

