Nella fase discendente del campionato il Napoli viaggia con una media punti 1,88 (Repubblica)

Marco Azzi su Repubblica commenta il pareggio del Napoli contro il Venezia per 0-0. Un trend negativo che continua da due mesi e che ha portato il Napoli ad avere una media punti di 1,88. Nel girone di andata la media punti era stata di 2,31.

Lo 0-0 a Venezia conferma il trend negativo del Napoli

Scrive Marco Azzi su Repubblica:

“C’è poco di episodico nella brusca frenata del Napoli, anche se l’occasione persa nella trasferta di Venezia assomiglia alla classica goccia capace di far traboccare il vaso, allontanando un po’ — a prescindere dai risultati delle dirette concorrenti — il sogno dello scudetto. Nella fase discendente del campionato gli azzurri viaggiano infatti con una media punti (1,88) nettamente inferiore rispetto a quella mantenuta nel girone d’andata, concluso dalla squadra di Antonio Conte da campione d’inverno a quota 44 in classifica. Il pareggio senza reti allo stadio Penzo è dunque solamente la conferma di un trend negativo che dura da due mesi. Nel girone d’andata la staffetta in attacco era tra Kvaratskhelia e Neres, adesso è tra Raspadori e Okafor“.

La statistica evidenziata da Opta Paolo sugli ultimi risultati del Napoli di Conte. Il tecnico del Napoli nelle ultime sette partite ha fatto appena 8 punti. Si tratta di un record negativo, il peggiore dal 2010 quando allenava l’Atalanta. Allora furono quattro i punti conquistati.

«Antonio Conte ha guadagnato otto punti nelle ultime sette partite di campionato; in Serie A, in una serie di sette sfide in una singola stagione, è il suo peggior risultato dal 2010 sulla panchina dell’Atalanta (quattro in quel caso). Difficoltà».

