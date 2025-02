L’Atalanta fa 1-1 col Torino nonostante il solito aiutino: il rigorino che Retegui si fa parare

Bravo Milinkovic che para il terzo rigore consecutivo. La squadra di Gasperini rallenta di nuovo dopo il risveglio di Como. Rientra Scamacca

A Bergamo l’Atalanta non va oltre l’1-1 con il Torino. E per Gasperini le pessime notizie continuano. Kolasinac ha lasciato il campo dopo mezz’ora di partita per infortunio.

L’Atalanta non vince nonostante il “rigorino”

La Dea passa in vantaggio con Djimsiti che insacca di testa su calcio d’angolo di Bellanova. In precedenza, annullato un gol all’esterno per un tocco di mano.

Il Torino la pareggia subito, al 40’ è Maripan a segnare l’1-1, sempre di testa. L’Atalanta ci prova in tutti i modi ma il Torino difende bene. L’episodio chiave al 73’ quando Piccinini fischia un rigore all’Atalanta. In area Retegui e Tameze si tirano la maglia. Furbo l’italo-argentino che si lascia cadere e Tameze non molla la divisa dell’avversario. Diciamo un rigore parecchio generoso. Tra il generoso e l’inesistente. Il classico rigorino molto ino.

Sul dischetto però Retegui si fa ipnotizzare da Milinkovic-Savic che para il suo terzo rigore consecutivo. Il Toro subito dopo ha un calo e l’Atalanta arriva più volte vicino all’area avversaria. Prima però di arrendersi alla stanchezza e all’evidenza. I tifosi possono esultare per il ritorno in campo di Scamacca e nulla più.

La classifica:

Napoli 53 (22 partite giocate)

Inter 50 (21 partite giocate)

Atalanta 47 (23 partite giocate)

ilnapolista © riproduzione riservata