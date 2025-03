Doveva arrivare due estati fa, il Salisburgo sparò alto e il club dirottò su Natan. Ora si può fare, magari insieme a Lucca: doppio affare con l’Udinese

Solet il corazziere, è lui il difensore che il Napoli cerca per la Champions. L’alternativa è Beukema (Gazzetta)

Il Napoli è già al lavoro perché sa da tempo dove dovrà intervenire per rinforzare la squadra. E urge almeno un centrale di livello per il ritorno in Champions.

La passione del Napoli per Oumar Solet esiste da tempo, sin dall’estate del post scudetto. Il centralone oggi all’Udinese era uno dei pilastri del Salisburgo, con è stato protagonista del ciclo da tre scudetti consecutivi. Lo scouting del Napoli cercava un nuovo leader e Solet stava per cominciare la sua stagione in scadenza di contratto. Il Salisburgo sparò alto: 25 milioni. E la dirigenza azzurra dirottò poi su altri obiettivi, fino a chiudere per Natan. Errore di valutazione, ovviamente.

Solet sta impressionando con l’Udinese

Antonio Conte sia in estate sia a gennaio ha insistito col club per avere un titolare aggiunto alla coppia di centrali. Richiesta rimasta inevasa, con Solet che nel frattempo a novembre – da svincolato – aveva già trovato un accordo con l’Udinese fino al 2027. L’impatto del centralone francese sulla Serie A è stato devastante: fisicità, intelligenza tattica e leadership. Media voto da 6,6 in dieci presenze, con prestazione top anche al Maradona nell’1-1 contro il Napoli. Oumar è una delle colonne del nuovo corso friulano e attirato su di sé l’attenzione di diversi club. Tra questi, ovviamente, c’è sempre il Napoli, che lo ha messo in cima alla lista dei rinforzi per la difesa. L’Udinese, come il Salisburgo, non sembra orientato a fare sconti e punta a incassare da una sua eventuale cessione una cifra intorno ai 20 milioni. I contatti sono già partiti, con i due club che stanno parlando da tempo anche di Lucca.

Manna, insomma, sta lavorando forte per Solet ma non solo. Al Napoli piace molto anche Beukema, che viene da due annate super a Bologna e per cui ci vorrebbe un investimento pesante.

