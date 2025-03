“Dalla partita con l’Inter è cambiato il vento, sono cambiate le percezioni. E ora devono cambiare anche i risultati”

Napoli, la delusione del mercato aveva condizionato l’entusiasmo dell’ambiente e forse della squadra (Gazzetta)

Ne scrive la Gazzetta dello Sport con Vincenzo D’Angelo. Come scritto ieri dal Napolista:

Andare a dormire con Kvaratskhelia e risvegliarsi con Okafor persino sovrappeso, è una scena che non augureremmo nemmeno a Simone Inzaghi figuriamoci all’allenatore del Napoli.

La delusione del mercato è innegabile. Il non mercato del Napoli è difficile da mandar giù ma la partita con l’Inter ha riacceso gli entusiasmi. Ne scrive la Gazzetta dello Sport:

È cambiato il vento, sono cambiate le percezioni. E ora devono cambiare anche i risultati. O quantomeno tornare in linea con il percorso del Napoli fino a fine gennaio. Sarà un caso, ma la delusione del mercato ha in parte condizionato l’entusiasmo dell’ambiente e forse – inconsciamente – anche della squadra. Ma contro l’Inter c’è stata la svolta, anche nell’atteggiamento del condottiero Antonio, dopo un febbraio “scarico”. Contro la Fiorentina sarà vietato sbagliare. E si ripartirà dall’undici che ha riacceso il sogno, dal quel 3-5-2 che ha segnato la storia del Conte allenatore e che invece a Napoli non è stato ancora digerito visti i due punti in tre gare. Ma è un modulo flessibile, in realtà molto più vicino al 4-3-3 con cui il Napoli ha dominato il campionato per una ventina di giornate.

Il Napoli anche contro la Fiorentina supererà i 50mila spettatori (Repubblica)

Napoli-Fiorentina si giocherà domenica alle 14. I biglietti sono quasi esauriti, com’è accaduto quasi sempre in questa stagione.

Scrive Repubblica Napoli con Pasquale Tina:

I tagliandi per la partita sono già terminati: ieri pomeriggio il sito ticketone aveva una scorta residua di tribuna Posillipo e del settore ospiti (ci saranno i sostenitori della Fiorentina, provenienti dalla Toscana). Gli altri settori sono giàesauriti da giorni e la soglia dei 50mila sarà superata ancora una volta. Finora è capitato 10 volte ed è lo straordinario dato che accompagna il Napoli di Conte in una lotta scudetto davvero avvincente. Lo snodo con la Fiorentina sarà decisivo e l’onda azzurra di entusiasmo rappresenterà un alleato prezioso, come già accaduto con l’Inter. Il big match contro i campioni d’Italia ha fatto registrare il record stagionale di presenze (53.851) che ha superato di pochissimo il dato contro la Juve (53.589).

La sfida con i viola non dovrebbe ritoccare il primato (il settore ospiti non dovrebbe essere esaurito) ma il Napoli taglierà per l’undicesima volta quota 50mila che poi è diventata la media stagionale degli spettatori nelle gare interne della squadra di Antonio Conte. Il totale è di 657.617 tifosi presenti al Maradona con 50.586 appassionati a gara, un numero assolutamente impressionante che è il quarto della serie A dopo Milan, Inter e Roma, sul podio della speciale classifica dello stadio “reale”.

