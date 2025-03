Napoli, il rinnovo di Anguissa in stand-by (Fabrizio Romano)

Secondo quanto riporta Fabrizio Romano su X, il rinnovo di Anguissa con il Napoli è in standby. Ancora non si sanno i motivi di questa frenata, al momento però tutto le opzioni sono sul tavolo.

Scrive su X Fabrizio Romano:

“La trattativa per il nuovo accordo tra Franck Zambo Anguissa e il Napoli è ora in stand-by. L’accordo sul nuovo contratto era vicino ma mai siglato… e ora tutte le opzioni sono di nuovo aperte per il suo futuro”.

🚨🔵 Negotiations over new deal between Franck Zambo Anguissa and Napoli are now in stand-by.

The agreement over new contract was close but never sealed… and now all the options are open again for his future. pic.twitter.com/crqHwBAfOh

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 6, 2025