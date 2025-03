Corbo su Repubblica: “a Castel Volturno si rende necessaria una bonifica, la famiglia Coppola pronta a eseguire i lavori, il cosato dei terreni è ancora da fissare”

Napoli, il centro sportivo si impantana: ora si parla di bonifica dei suoli

Occhio e croce, si è cominciato a esultare troppo presto. Ammesso (e per nulla concesso) che si possa esultare per un centro sportivo. Una delle tante astrusità della piazza napoletana. Fatto sta che non c’è proprio nulla di fatto. Non c’è la firma. Non c’è l’acquisto dei terreni. Anzi, secondo quanto scrive Antonio Corbo su Repubblica Napoli, questi terreni necessitano di una bonifica. Insomma l’affare si è impantanato. Chissà se e quando il Napoli avrà il suo centro sportivo.

Ecco quanto scrive Antonio Corbo su Repubblica Napoli:

Un uomo accorto che ha chiesto una verifica dei suoli per gli ormai famosi 12 campi, la foresteria, finalmente la sede del club. Niente è in dubbio. Ma dalla “caratterizzazione” dei terreni si rende necessaria una bonifica. La famiglia Coppola, Francesco e Cristiana, ha sempre aiutato il Napoli. È pronta anche ad eseguire i lavori. I suoli si presentano infatti “paludosi”, niente di grave, perché almeno ufficialmente non si registra un veto dell’Arpac.

Puntuale compare l’ente regionale quando i suoli sono fonte possibile di contaminazione per smaltimento dei rifiuti in uno dei 4 ex consorzi (da Ce1 a Ce4) della provincia di Caserta. Le aree confinano con i 63 ettari di “Parco umido La piana” affidato al Raggruppamentocarabinieri biodiversità di Caserta.

Una garanzia in più. Il costo in metri quadri è ancora da fissare, dipende anche da chi eseguirà la bonifica.

Il Corriere dello Sport, con Fabio Mandarini, scrive che il Napoli ha individuato l’area per il nuovo centro sportivo. Sarà sempre a Castel Volturno, a sette chilometri da quello attuale.

Scrive il Corsport:

Il Napoli ha individuato la zona in cui coltiverà sogni e progetti futuri: la prossima casa del club sorgerà a La Piana. La Piana di Castel Volturno, per la precisione, località a un passo dal lembo di terra e sabbia di Pinetamare che da anni fa da sfondo al centro sportivo della squadra. Per la precisione: sette chilometri di distanza, nove minuti in automobile.

Aurelio De Laurentiis lo aveva detto e lo ha fatto: ha cercato le zone che avrebbero potuto ospitare le nuove strutture, ha visionato le aree, le ha analizzate in prima persona e con l’aiuto di un pool di esperti e alla fine s’è soffermato sui cento ettari di La Piana. L’accordo con la famiglia Coppola, titolare della proprietà del terreno così come del vecchio, è stato ormai raggiunto: i termini della compravendita vanno definiti e ratificati, cosa che magari avverrà al rientro del presidente dagli Stati Uniti, dove si trova in questo momento, ma l’intesa è stata raggiunta. I lavori dovrebbero partire in estate, diciamo tra giugno e luglio, e in attesa della fine delle opere il Napoli continuerà ad allenarsi dove l’ha fatto finora.

Il progetto di cui ha sempre parlato De Laurentiis dovrebbe prevedere la realizzazione di dodici campi, di cui una parte destinata alla prima squadra e il resto eventualmente ai ragazzi del vivaio.

