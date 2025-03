Napoli, dopo Marianucci c’è Beukema in cima alla lista dei difensori (Pedullà)

Il Bologna lo aveva ingaggiato per 7,5 milioni, ora la valutazione è quasi triplicata. Nella lista c’è anche Solet dell’Udinese.

Il Napoli ha bloccato Luca Marianucci dall’Empoli per la prossima stagione; l’affare dovrebbe essere da circa 10 milioni e per il classe 2004 è pronto un contratto di cinque anni. Ma oltre a lui, gli azzurri stanno sondando altri difensori centrali.

Il Napoli ha messo in pole Beukema in difesa per la prossima stagione

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà:

Il Napoli vuole prendere un altro difensore centrale forte per la prossima stagione, in cima alla lista c’è Sam Beukema, classe 1998 che il Bologna aveva ingaggiato nell’estate 2023 dall’Az Alkmaar per 7,5 milioni più il 10% da eventuale futura vendita. Adesso la valutazione è almeno tre volte superiore; Beukema piace a tanti, al Napoli ancora di più. Al punto da averlo messo in cima a una lista che comprende, tra gli altri, Solet, fresco protagonista con l’Udinese che lo ha ingaggiato a parametro zero.

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il Napoli avrebbe raggiunto una accordo verbale con Luca Marianucci. Il difensore dell’Empoli arriverebbe nella prossima stagione. Marianucci è salito alla ribalta in Coppa Italia, ha segnato il rigore decisivo che ha sancito la clamorosa eliminazione della Juventus sconfitta in casa dall’Empoli.

Il Napoli ha raggiunto un accordo verbale per ingaggiare il talento dell’Empoli Luca Marianucci per la prossima stagione. Il difensore centrale italiano nato nel 2004 ha accettato di firmare un contratto quinquennale con il Napoli. Ora attesa per procedere con gli adempimenti formali per concludere l’accordo.

