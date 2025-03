Nagelsmann: «Non ho ancora deciso la tattica del match, non voglio dare vantaggi a Spalletti»

In conferenza: «Loro non possono fare otto allenamenti e vedremo certe cose che abbiamo visto giovedì. Ricordo il 2006 ma per me è più importante il presente»

Il commissario tecnico della Germania, Julian Nagelsmann, dalla sala stampa del Signal Iduna Park di Dortmund presenta la sfida di domani contro l’Italia, ritorno dei quarti di finale della Nations League 2024/25. Sì ripartirà dal 2-1 conquistato giovedì sera a San Siro.

Nagelsmann: «Vedremo certe cose che abbiamo visto giovedì»

«Ci saranno aggiustamenti tattici? E perché devo dirlo? Non ha alcun senso. Posso solo dire che tutti sono a disposizione».

Nel secondo tempo la prestazione è stata migliore. Domani partirà Kleindienst dal 1′?

«Sì, ha fatto una buona prestazione ma non ho ancora deciso se giocherà o meno. Anche in difesa non ho ancora deciso. Non ho ancora deciso la tattica del match, prenderemo una decisione solo domani. Anche Schlotterbeck è entrato molto bene».

Giocherà Goretzka?

«Fate molte domande ma io non voglio dire nulla concretamente, sarebbe facile per Spalletti e io non voglio dargli questo vantaggio. Goretzka giocherà, ha fatto un gol e una buona prestazione in entrambe le fasi di gioco. Deve dimostrare costantemente le sue qualità».

Cosa si aspetta domani dall’Italia?

«Ovviamente loro verranno qui per lottare, si riparte dallo 0-0. L’Italia verrà qui per vincere, ma la Germania giocherà per vincere anche la seconda. Sarà come la partita d’andata, loro non possono fare otto allenamenti e vedremo certe cose che abbiamo visto giovedì. Noi possiamo giocare con tre o con quattro difensori, l’importante è avere una linea chiara di gioco».

Ter Stegen sarà il numero uno quando tornerà?

«La differenza la farà sempre la condizione, se sarà al top sì. Dobbiamo pensare al Mondiale: se ter Stegen per quella occasione non sarà al meglio comincerà la lotta per la maglia da titolare. Per queste due gare il titolare è Baumann e sono felice di questo. Ma se ter Stegen sarà al meglio, al Mondiale sarà lui il numero uno».

Qui l’Italia ha vinto una gara importantissima nel 2006… E domani che gara sarà?

«Ricordo questa partita a Dortmund nel 2006, non fummo felici di quella sconfitta. Ma come ho già detto due-tre giorni fa, per me è più importante parlare del presente, creare la nostra storia. Noi abbiamo molte alternative, buone soluzioni per domani e sarà importante avere il possesso palla, creare le giuste opportunità. Penso che domani sarà l’occasione giusta per creare buon gioco e occasioni, speriamo di vincere».

Avete parlato del gol di Kleindienst, che azione è stata?

«Se lui riceve una palla come quella è quasi sempre gol, è stata una buona azione. Goretzka giocherà, ma anche oggi voglio guardare l’allenamento per prendere tutte le decisioni».

Che importanza ha lo sport in Germania negli ultimi anni?

«Lo sport è troppo importante, già a partire dalle scuole. Si deve avere una certa gioia con lo sport, lo sport è salute. Abbiamo uno sviluppo demografico preoccupante e dobbiamo fare investimenti in questa direzione. Lo sport è importante, ma non solo 1-2 ore nelle scuole. Non tutti devono essere professionisti, ma nella società tedesca il ruolo dello sport deve essere più importante».

Com’è giocare a Dortmund?

«Lo stadio è enorme, ci saranno tanti tifosi tedeschi e siamo contenti di questo».

