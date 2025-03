Nagelsmann criticato dalla Süddeutsche: “i match non terminano dopo 45 minuti, ha scherzato col fuoco”

Dal 3-0 del primo tempo, si sono fatti rimontare dagli Azzurri 3-3. “Il triplo cambio è arrivato troppo presto. Cosa sarebbe successo se Marciniak avesse concesso il rigore all’Italia?”.

La Germania nei primi 45 minuti stava vincendo 3-0 contro l’Italia; poi si è fatta rimontare 3-3 nel secondo tempo. E si è scatenata la polemica contro la gestione dei secondi 45 minuti da parte del ct Julian Nagelsmann.

Nagelsmann criticato: “i match non terminano dopo 45 minuti”

La Süddeutsche scrive:

L’ultima volta che la nazionale tedesca ha giocato a Dortmund è stato a Euro 2024 contro la Danimarca, dove il match era stato caratterizzato da un forte temporale. La partita di Nations League contro l’Italia non è stata così facile: le aspettative erano alte; al termine di un folle 3-3 con due tempi giocato in maniera completamente diversa, ma entrambi complicati, la Germania è riuscita a raggiungere le semifinali di Nations League. Ma da questo match Nagelsmann può imparare che dopo 45 minuti, la partita non è finita. Nel primo tempo i tedeschi hanno cercato di ricreare la meteorologia della scorsa estate, con tuoni e fulmini caduti sull’Italia, con il ct che è riuscito a mettere in scena due concetti del calcio contemporaneo: intensità ed energia.

Per quanto la Germania avesse giocato un primo tempo infuocato, nel secondo ha giocato con il fuoco; dopo il gol di Moise Kean, è mancata l’attenzione del primo tempo, forse perché la squadra non si sentiva più obbligata a mostrarla. Il triplo cambio è stato un segnale arrivato troppo presto da Nagelsmann; solo poco dopo Kean è riuscito a segnare di nuovo. Cosa sarebbe successo se l’arbitro Marciniak avesse concesso il rigore per l’Italia (poi annullato dopo la revisione al Var)? Gli italiani hanno avuto un altro penalty, stavolta confermato, nei minuti di recupero finali. Per la Germania è stato un primo tempo incredibile e un secondo tempo completamente caotico.

