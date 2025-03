Mutu: «Senza cocaina quando ero al Chelsea avrei vinto il Pallone d’Oro»

Al Telegraph: “E’ stata la peggiore decisione della mia vita. A Londra ero solo e triste ma non ci sono giustificazioni. Ora sono un uomo più saggio”

“Assumere cocaina durante il mio periodo al Chelsea è stata la decisione peggiore che potessi prendere nella mia carriera. Ero solo e triste, ma né la depressione né altro giustificavano le mie azioni. Avrei dovuto chiedere aiuto, e non l’ho fatto“. Adrian Mutu arrivò a Londra nel 2003. Fece un gran primo anno con Ranieri, poi arrivò Mourinho e il crollo. Fu squalificato per sette mesi. Dopo una lunga vicenda con la Corte Arbitrale dello Sport, è stato costretto a restituire al Chelsea svariati milioni di dollari per inadempimento contrattuale. Ne parla con rimorso, intervistato dal Telegraph.

“Tolleranza zero: questa era la politica di Chelsea in materia di droga. E penso che sia giusto. Ho fatto un errore, ho deviato dal percorso e ne ho pagato il prezzo”, dice.

“Sono stato colto di sorpresa. Non ero abituato a quella vita. Ero impreparato. Sono arrivato al Chelsea durante un periodo turbolento della mia vita personale, e mi sono ritrovato invischiato in troppe scuse e bugie. Ero troppo giovane e troppo solo.”

Mutu dice che avrebbe potuto vincere il Pallone d’Oro… “Ci ho riflettuto molte volte. Credo che per più di una stagione sono stato tra i migliori giocatori al mondo, quindi avrei potuto vincerlo facilmente. Ma delle cattive decisioni mi hanno impedito di farlo. Cerco di non punirmi per questo”.

I problemi fuori dal campo continuarono a perseguitare Mutu, anche dopo: nel 2010, mentre era alla Fiorentina, gli venne comminata un’altra squalifica per droga e gli venne vietato temporaneamente di giocare per la nazionale rumena per una sbornia notturna durante un impegno con la nazionale.

“L’Italia mi ha messo sulla mappa internazionale e, dopo un periodo così turbolento e conflittuale in Inghilterra, mi ha riaperto le porte per continuare la mia carriera. Alla Juventus abbiamo vinto due campionati, ma sono stato più felice alla Fiorentina, dove ho ritrovato la mia forma migliore”.

“Sono passati 23 anni dalla storia del Chelsea, sono state scritte un sacco di bugie su di me allora e nel corso degli anni, soprattutto sulla stampa inglese. Sono solo stanco di parlarne. Ho lasciato tutto il passato, ero un bambino allora e l’ho pagato. Da allora sono stato premiato molte volte, ho ottenuto molte cose e ho ricostruito completamente la mia vita e ora sono un uomo adulto con una bella famiglia e una promettente carriera da allenatore. Ho scritto un libro e attualmente sto girando un documentario sulla mia vita e altre cose. Sì, ho fatto un errore allora, ma mi sono ripreso più forte e più saggio. Lezione imparata”.

