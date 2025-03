Mourinho dopo la sconfitta in EL: «Non posso dire cosa sto passando perché non voglio essere punito dalla Uefa»

José Mourinho e gli arbitri, ecco l’ennesimo capitolo di una storia complicata. Stavolta il tecnico portoghese si è sfogato dopo l’eliminazione del suo Fenerbache dall’Europa League per mano del Rangers Glasgow. «Non posso dire cosa sto passando perché non voglio essere punito dalla Uefa. Spero che quello che ci è successo in Europa quest’anno non sia il risultato della finale giocata a Budapest», ha esordito Mou, facendo riferimento ai suoi attacchi nei confronti di Taylor dopo la finale persa alla guida della Roma contro il Siviglia. «Spero che siano cose ordinarie indipendenti da ciò. La partita con lo United, i rigori, quello che è successo oggi. Si dice che l’arbitro Var sia uno dei migliori al mondo, Van Bokel…», ha poi sottolineato.

🗣️ “If you don’t get one of three, everything is strange”

Jose Mourinho says he believes his Fenerbahce side were denied three penalties in their Europa League loss to Rangers ⚽ pic.twitter.com/vl3nDzG1nq

