Mondiale per club, la Fifa distribuirà premi da 1 miliardo di dollari per le squadre partecipanti

In occasione del primo Mondiale per club a 32 squadre (13 giugno-14 luglio), la Fifa distribuirà premi da 1 miliardo di dollari (circa 927 milioni di euro) alle società che ne prenderanno parte. Ricordiamo che saranno Inter e Juventus i club italiani presenti nella competizione.

Entro questa sera è atteso l’annuncio ufficiale da parte dell’organo presieduto da Gianni Infantino.

Bisognerà però attendere ancora per quanto riguarda le modalità di distribuzione dei premi tra i club partecipanti. Verrà successivamente aggiunta ai club non partecipanti una dotazione basata su ulteriori premi, secondo un meccanismo di solidarietà.

La Fifa ha previsto circa 2 miliardi di dollari di ricavi, divisi tra 1 miliardo pagato da Dazn per trasmettere il torneo e i ricavi commerciali.

In Inghilterra Itv ha fatto un’offerta per trasmettere la Coppa del Mondo per club della Fifa di quest’estate, e nella busta ha scritto zero sterline. Un’offerta seria, non una provocazione: dicono che la Fifa dovrebbe concedere i diritti gratuitamente perché di fatto sarà ripagata in visibilità. Itv sta per Independent Television, è una rete televisiva privata britannica nata dalla fusione di più reti locali indipendenti. Insomma ha una grandissima ramificazione in Gran Bretagna.

I diritti globali della competizione sono stati acquisiti a dicembre da Dazn per circa 1 miliardo di dollari, con una partita di giro finanziata dall’Arabia Saudita. Dazn ha promesso che trasmetterà la coppa in streaming gratuito. Si ritiene, scrive il Telegraph, che Itv abbia fatto l’offerta nella convinzione che un impegno di per sé sufficiente a investire in alcuni costi di produzione e a dare alle partite una certa visibilità a un pubblico più vasto potesse essere sufficiente ad attirare la Fifa.

