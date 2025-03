Milan senza gioco ed equilibrio, con o senza Conceiçao: a salvare il tecnico è la qualità degli attaccanti (Libero)

Leao, Pulisic e Joao Felix hanno trascinato i rossoneri per la rimonta da 2-0 a 3-2 contro il Lecce. Gimenez aveva segnato (in fuorigioco) dopo 50 secondi.

Il Milan rimonta contro il Lecce in trasferta, da 2-0 a 3-2. Il risultato salva la panchina a Conceiçao, ma certamente la prestazione della squadra non è stata soddisfacente, come del resto da diverse settimane.

Il Milan è diventato una squadra senza gioco ed equilibrio, con o senza Conceiçao

Scrive Claudio Savelli su Libero:

A salvare Sergio Conceiçao dall’esonero è senz’altro la rimonta al Via del Mare, che interrompe a tre la striscia di sconfitte consecutive, ma è anche il contratto che paradossalmente gli costerà la panchina a giugno. La clausola di rescissione in favore del club suggerisce di attendere. Conceiçao o no, il Milan questo è: una squadra senza gioco, né equilibrio, capace di tutto o di niente e che ha bisogno di prendere uno schiaffo, o due, per svegliarsi. Vero che Gimenez aveva segnato (in fuorigioco) dopo 50 secondi, però si è dato modo a Krstovic di fare ciò che voleva, non solo una doppietta. A salvare Conceiçao dall’esonero c’è la grande quantità di giocatori offensivi di qualità. Leao, inspiegabilmente in panchina, entra e propizia senza sforzo due dei tre gol della rimonta: l’autogol di Gallo, indotto da un mezzo liscio di Joao Felix, e il tap-in di Pulisic. Il Milan torna a casa con tre punti in più e un solo dubbio in meno: l’esonero di Conceiçao che, per ora, è scongiurato.

Certamente l’ex Chelsea ha evitato che al Milan si aprisse una crisi difficilmente governabile. Ha evitato il disastro. Perché la sconfitta a Lecce sarebbe stata un disastro. Considerando l’assoluta mediocrità della società rossonera (solo loro potevano affidare una squadra di calcio a Ibrahimovic), l’unico americano buono del Milan è l’attaccante statunitense. Che ancora una volta ha salvato l’allenatore di turno. Il Milan in classifica si porta a 44 punti. Ottavo posto in attesa che giochi la Roma (domani a Empoli). Il Lecce è a 25 punti, risucchiato nella lotta per non retrocedere.

