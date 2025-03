McTominay, leggero affaticamento muscolare: con il Venezia dovrebbe partire titolare (Sky)

Ugolini: «Conte ha una soluzione sempre e per tutto per ogni emergenza. A Venezia dovrebbe tornare disponibile Neres».

Il Napoli è tornato ad allenarsi in vista del match di domenica alle 12:30 contro il Venezia. Nonostante Scott McTominay sia uscito acciaccato contro la Fiorentina, dovrebbe esserci dal primo minuto. E verrà valutato anche il rientro di David Neres.

McTominay dovrebbe partire titolare contro il Venezia

Massimo Ugolini a Sky Sport rivela:

«Conte ha una soluzione sempre e per tutto per ogni emergenza, questo certifica il valore della rosa del Napoli ma anche il lavoro del tecnico fatto in questi mesi che ha saputo valorizzare tutti i giocatori a disposizione. Ci sono giocatori che stanno facendo la differenza ora, come Raspadori, ma c’è da sottolineare il grandissimo rendimento di Gilmour e McTominay; il primo è subentrato e non ha fatto rimpiangere i soldi spesi quest’estate, più dell’88% di precisione nei passaggi. Con ogni probabilità li vedremo dal primo minuto contro il Venezia; sono da valutare le condizioni di McTominay, un leggero affaticamento muscolare, è uscito contro la Fiorentina ma non c’è da preoccuparsi. Qualora ci fosse un problema con lui, nelle prossime ore si saprà qualcosa di più. A Venezia dovrebbe esserci anche il ritorno di Neres, o meglio la sua disponibilità, perché difficilmente Conte toccherà la coppia che sta facendo la differenza [Raspadori-Lukaku]».

La Gazzetta dello Sport, con Fabio Licari, analizza e commenta Napoli-Fiorentina 2-1.

Molto meglio aveva cominciato la giornata Conte, con una creatività tattica che ha messo in seria difficoltà il collega. Non è 3-5-2 quello del Napoli, ma una specie di 4-2-4 che si trasforma in continuazione grazie specialmente al movimento dei due presunti attaccanti laterali, Politano a destra e McTominay a sinistra. Presunti perché a ingabbiarli in un reparto si farebbe un torto. Lo scozzese fa l’attaccante aggiunto che non sai mai dove si trovi: viaggia sul centrosinistra quasi fosse una mezzala, poi si allarga verso la fascia, da lì crossa o entra incrociando.

ilnapolista © riproduzione riservata