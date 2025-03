McTominay esalta la scelta Napoli: «Il trasferimento mi ha aperto gli occhi su tante cose, in campo e fuori»

«Uno stile di calcio diverso. Non avrei mai pensato di giocare 60 partite all’anno da ragazzino, voglio solo assicurarmi di farlo bene»

L’esperienza in Premier League con il Manchester United è stata sicuramente positiva, ma altrettanto certamente Scott McTominay sta vivendo a Napoli il momento migliore della sua carriera. Ne ha parlato lo stesso centrocampista dal ritiro della nazionale scozzese, conferendo un valore cruciale al suo approdo all’ombra del Vesuvio.

Le parole di McTominay

«Il trasferimento mi ha aperto gli occhi su uno stile di calcio diverso», ha detto il 28enne di Lancaster. «Mi ha aperto gli occhi anche su un sacco di cose diverse fuori dal campo, cosa di cui sono molto grato», ha aggiunto.

Quanto al calendario fitto di impegni e al prossimi futuro, Scott ha le idee chiare: «L’obiettivo è sempre cercare di migliorare ed essere sempre disponibile, sia per il club che per la nazionale. Sono molto contento e onorato di giocare 60 partite all’anno. Non avrei mai pensato di farlo da ragazzino, dunque voglio solo assicurarmi di giocare bene e di essere pronto a dare il massimo».

E guardando un po’ più in là: «Il mio obiettivo è prendermi cura di me stesso per avere una carriera il più lunga possibile. Voglio arrivare davvero oltre i 30 anni, se possibile».

