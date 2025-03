Mazzocchi potrebbe lasciare Napoli a fine stagione (Schira)

Il suo contratto scade nel 2027, ma gli azzurri stanno valutando altri terzini come vice-Di Lorenzo.

Non è certo che Pasquale Mazzocchi rimanga a lungo al Napoli. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, gli azzurri vorrebbero cercare altre opzioni per il vice-Di Lorenzo in vista della prossima stagione.

Mazzocchi potrebbe lasciare Napoli a fine stagione

Il giornalista scrive su X:

Il futuro di Pasquale Mazzocchi a Napoli è in dubbio. Il suo contratto scade a giugno 2027, ma il Napoli sta già valutando l’ingaggio di altri terzini per la sessione estiva di calciomercato.

Pasquale #Mazzocchi’s future at #Napoli is in doubt. His contract expires in June 2027, but Napoli are already evaluating the signing of other fullbacks for the summer transfer window. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) March 15, 2025

Scriveva la Gazzetta dello Sport con Vincenzo D’Angelo prima del match contro la Lazio:

Conte ha provato e riprovato in questi giorni, per andare oltre il ko di Neres e proporre comunque un Napoli all’altezza del suo campionato. Col muro davanti a Meret formato da Rrahmani, Buongiorno e Juan Jesus. Con capitan Di Lorenzo riportato largo a tutta fascia. E col trio delle meraviglie in mediana. L’uno dubbio riguarda l’out di sinistra, con Politano e Mazzocchi al ballottaggio: Politano è un attaccante, dovrebbe sacrificarsi moltissimo, ma avrebbe il piede mancino per illuminare arrivando sul fondo o crossando dalla trequarti alle spalle della difesa. A sinistra, però, non si è mai trovato granché. A maggior ragione da quinto. Ruolo in cui è invece esploso Mazzocchi, arrivando fino alla Nazionale. L’ex Salernitana darebbe più copertura. Ma anche un motore più potente per ribaltare velocemente l’azione.

