Marotta: «Non si vince un campionato solo con gli scontri diretti, avete visto l’Atalanta oggi?»

A Dazn: «Lautaro? Noi gli crediamo, è una situazione stucchevole. Ad ogni modo accettiamo l’iter processuale che ne deriva»

Beppe Marotta, presidente dell’Inter è intervenuto ai microfoni di Dazn nel pre-partita di Napoli-Inter, per commentare quella che sarà la gara al Maradona. Le due squadre scenderanno in campo tra meno di mezz’ora e si tratterà di una vera e propria partita scudetto, come ammesso dallo stesso Conte e da Simone Inzaghi (i due hanno parlato di partita importante ma non decisiva, come si suol dire ndr).

Marotta: «Avete visto l’Atalanta? Non contano solo gli scontri diretti»

Di seguito quanto dichiarato ai microfoni dell’emittente:

«Essere ancora in una competizione come la Champions è motivo di grande orgoglio, ma non è un fatto straordinario, deve essere ordinario per un club come l’Inter. Dispiace essere rimasti soli perché si abbassa il ranking creando danni. Il fatto che in quest’anno magari non riusciamo a ottenere il massimo dagli scontri diretti è un fatto, ma mancano 12 giornate e non solo gli scontri diretti determinano l’esito della classifica. Il nostro campionato è ricco di incertezze, i pronostici spesso non vengono rispettati.

Lautaro? Non ne avrei voluto parlare, ma dico che mi sembra una situazione stucchevole. Lautaro pare abbia commesso un crimine: io gli credo, penso non abbia proferito questo insulto. Poi da uomo di calcio bisogna avere rispetto delle autorità e quindi rispettiamo l’iter processuale. Resta anacronistico che questo sia partito da un esposto di tali tifosi (della Juventus ndr), quindi direi che se la Procura dovesse lavorare sugli esposti che riceve… ci vorrebbero tanti uomini a disposizione. Noi crediamo al nostro capitano»

Napoli-Inter, le formazioni ufficiali

Di seguito le scelte ufficiali dei due allenatori:

NAPOLI (3-5-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Gilmour, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Lukaku, Raspadori. Allenatore: Antonio Conte.

Indisponibili: Mazzocchi, David Neres, Anguissa

Diffidati: Anguissa, Di Lorenzo

INTER (3-5-2): J. Martinez; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. Allenatore: Simone Inzaghi

Indisponibili: Sommer, Di Gennaro, Zalewski, Carlos Augusto, Darmian

Diffidati: Bastoni, Barella, Mkhitaryan

