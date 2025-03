Manna: «Raspadori a gennaio ha chiesto di giocare di più, mai di andare via»

A Dazn: «12.30 è sempre un orario molto ostico, lo dicono le nostre prestazioni precedenti, ma è ostico per tutti»

Il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, ha parlato ai microfoni di Dazn prima della sfida c contro il Venezia

Le prime in classifica, Inter e Napoli, hanno il maggior numero di italiani

«Penso che sia un grandissimo fattore identitaria perché i messaggi arrivano più diretti, ci sono fattori culturali, si conosce la storia, sicuramente penso che sia un grande vantaggio e anche un motivo di orgoglio per noi mandare 5 calciatori in Nazionale, con Spinazzola che sta facendo una stagione importante. i auspichiamo di poter aumentare questo numeri di italiani».

L’orario di mezzogiorno statisticamente non è positivo

«12.30 è sempre un orario molto ostico, lo dicono le nostre prestazioni precedenti, ma è ostico per tutti. Questa è una trasferta complicata ad un orario complicato, dovremmo partire forti ed essere concentrati»

Conte molto sul pezzo in questa settimana?

«Il mister è sempre al 100% tutti i giorni, quindi non cambia l’avversario , non cambia l’orario, non cambia nulla. Siamo determinati a giocare ogni singola partita per vincere, è quello che faremo oggi».

Raspadori, in quanti lo volevano nella sessione invernale?

«Jack è un calciatore importante, un calciatore della Nazionale che ha fatto cose importanti. È stato, tra virgolette, un po’ penalizzate da quello che era il sistema di gioco, però quando una squadra fa dei risultati con continuità non è facile ritagliarsi uno spazio, lui ci è riuscito. È stato bravo, sempre sul pezzo, ha lavorato non si è mai lamentato. Ha espresso la volontà a gennaio di giocare di più, non di andare via che è diverso e noi diamo orgogliosi di potercelo godere»

