Lukaku cinturato da Comuzzo, Colombo fa proseguire. CorSport: “Con la mania dei rigorini stiamo esagerando”

Napoli-Fiorentina è terminata 2-1 per la squadra di casa. Tuttavia, a far discutere è stata una trattenuta da parte del difensore viola Comuzzo ai danni di Romelu Lukaku in area di rigore.

La trattenuta di Comuzzo su Lukaku in area di rigore, l’arbitro fa proseguire

L’arbitro Colombo ha deciso di non assegnare il penalty agli azzurri, definendo la trattenuta non troppo decisiva per assegnare un rigore.

Dello stesso parere è la Gazzetta dello Sport, che nella moviola del match scrive:

Una situazione discussa, Comuzzo su Lukaku, ma le immagini non bastano per parlare di rigore: giusto continuare.

Il Corriere dello Sport, invece, sostiene tutt’altra idea:

Trattenuta da rigore. Lukaku prende chiaramente il tempo, si piazza davanti a Comuzzo che lo cintura, allungando anche la gamba destra, senza prendere il pallone. Pure Colombo ha un attimo di indecisione. Forse con questa mania dei rigorini stiamo esagerando.

Il Napoli torna a vincere. Batte la Fiorentina 2-1 in una partita stradominata con qualche patema d’animo nel finale. I cultori delle statistiche direbbero che gli expected goals non mentono: 2,88 contro 1,09. Ma nel calcio contano i gol. E il Napoli segna troppo poco rispetto a quello che produce. Soprattutto nel primo tempo che ha chiuso con sette tiri nello specchio della porta e solo una rete.

Oggi contava solo vincere. E quando il gioco si fa duro – John Belushi – dote – i duri cominciano a giocare. Il Napoli oggi si è aggrappato a Romelu Lukaku. Che ha segnato il primo gol e firmato l’assist del secondo: ha letteralmente mandato in porta Raspadori. Soprattutto, come al solito, il Napoli è ruotato attorno a lui. «Quando è dominante Lukaku, è dominante il Napoli», disse Conte dopo Napoli-Inter. E così stato anche oggi.

