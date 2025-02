Luis Enrique: «Fabian Ruiz è uno dei migliori giocatori che ho. Non portarlo al Mondiale fu un mio errore»

In conferenza: «È ovvio che stiamo vivendo un momento speciale e piacevole ma i voti saranno assegnati alla fine dell’anno scolastico e della Coppa del Mondo per Club»

Domani il Psg sarà ospite sul campo del Tolosa per allungare in classifica e consolidare il primo posto in Ligue1. Oggi Luis Enrique in conferenza stampa ha presentato il match.

Luis Enrique: «Stiamo vivendo un momento speciale ma i voti saranno assegnati a fine anno»

Che tipo di partita ti aspetti contro il Tolosa?

«Di recente hanno avuto difficoltà in casa, ma Carles Martinez (allenatore del Tolosa) conosce il nostro piano di gioco e sa come difendersi da noi. L’anno scorso non abbiamo vinto contro di loro e loro hanno vinto persino a casa nostra. Lui sa come crearci problemi, lo ha già fatto».

Martinez è spagnolo, come molti allenatori in Europa, come spiegarlo?

«Ci sono molti allenatori spagnoli che lavorano nel mondo, ma anche giocatori con caratteristiche che mi piacciono molto. Giocatori appassionati e bravi. Ci sono stati dei pionieri quando non era possibile andare all’estero e da questo lavoro preliminare ricaviamo risultati positivi. Ogni Paese ha un modo più o meno chiaro di giocare a calcio. C’era Rafa Benitez, che è stato il mio allenatore al Real Madrid, uno dei primi ad avere successo all’estero con il Liverpool, poi ovviamente Pep Guardiola. Per me è il migliore, non c’è dubbio. Quelli che sono arrivati ​​dopo, come me, cercano di essere migliori».

Hai detto spesso che avere un calendario fitto di impegni è un privilegio, ma come riesci a gestire partite come quella contro il Tolosa?

«Penso che quando vedo il profilo dei giocatori che abbiamo e la loro capacità di essere efficaci in competizione, indipendentemente dalla partita, mi sento fortunato ad avere questo gruppo di giocatori. Sono consapevoli dell’importanza di indossare questa maglia del Psg».

La tua squadra ha segnato 18 gol in 5 partite, come giudichi questo successo?

«È ovvio che stiamo vivendo un momento speciale e piacevole, tutta la squadra è efficiente, il che ci rende felici e ci dà l’energia per continuare».

È questo il periodo migliore di Luis Enrique al Psg?

«Per noi il divertimento e i voti saranno assegnati alla fine dell’anno scolastico e della Coppa del Mondo per Club. Quando tutto va bene, sottolineiamo l’aspetto positivo. Per quanto riguarda il personale, manteniamo la nostra linea».

Come hai lavorato con Joao Neves dal suo arrivo?

«Non abbiamo dovuto lavorare su cose specifiche, aveva già un sacco di cose quando è arrivato. Le sue qualità erano evidenti. Abbiamo visto che era un giocatore molto importante per noi. Il suo tempo di adattamento è stato molto rapido. Le sue abilità e caratteristiche, con e senza palla, anche in difesa, questo è ciò che stiamo cercando».

Qual è la tua parte di responsabilità nell’attuale successo di Ousmane Dembélé?

«La cosa migliore che ho fatto è stata non farlo giocare a Londra (contro l’Arsenal), dove sono stato duramente criticato. Questa è stata la mia migliore decisione dell’anno. Il resto lo fa da solo. D’altro canto, l’evento di Londra è stato molto importante».

Dici spesso che vai controcorrente, sei positivo quando tutto è negativo e sei negativo quando tutto è positivo. Riesci a essere negativo in questo momento?

«Non è vero, ma ovviamente non ho problemi ad affermare che mi piace andare controcorrente. Ecco come mi sento a mio agio».

Cosa pensi del livello attuale di Fabian Ruiz?

«È uno dei migliori giocatori che ho a centrocampo, per il modo in cui gioca con i compagni, tra le linee, senza palla e con un buon tiro. Durante la Champions è stato uno dei migliori giocatori. Non l’ho portato ai Mondiali ed è stato un errore non averlo selezionato. Sono molto contento di ciò che porta dentro e fuori dal campo. Fabian Ruiz gioca e si allena duramente ed è molto importante per noi».

