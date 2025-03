Lobotka miglior calciatore slovacco dell’anno: «Non mi aspettavo di vincere, ma questo premio è stimolante»

Il centrocampista del Napoli: «Hancko ha fatto un’ottima stagione, sarei stato felice se l’avesse vinto lui».

Stanislav Lobotka ha ricevuto ieri il premio come miglior calciatore slovacco del 2024.

Lobotka: «Non mi aspettavo di vincere, ma questo premio è stimolante»

Dopo la cerimonia, il centrocampista del Napoli ha rilasciato ai media presenti le seguenti dichiarazioni:

«Ringrazio tutti coloro che hanno votato per me. Ho già ringraziato la mia famiglia, la mia piccola figlia, la mia ragazza, che mi motiva ed è speciale per me, e sono estremamente felice. A dire il vero non mi aspettavo di vincere. Hancko ha fatto un’ottima stagione e ha giocato bene in Nazionale. Sarei stato felice se l’avesse vinto lui e sicuramente sarà il suo pensiero ora che ho vinto io: la stima tra di noi è reciproca. Se riuscirò a vincere il premio anche la prossima stagione? E’ troppo lontano come obiettivo. Sono concentrato sugli obiettivi di squadra. Certamente è qualcosa di stimolante».

Lo slovacco è intervenuto ai microfoni di Radio Crc.

Sul suo ruolo:



«Quello di dare il giusto bilanciamento tra le due fasi, tra gli attaccanti e i difensori, a quella che è la squadra. Cerco di fare il massimo per far sì che gli attaccanti possano avere la possibilità di creare occasioni e avere, allo stesso tempo, una buona difesa. Cerco di esser vicino a ogni compagno per aiutarlo, di fare il mio meglio possibile per la squadra.»

Ti senti uno dei migliori centrocampisti in Europa?



«So solo che per raggiungere questo livello bisogna esser sempre focalizzati al massimo, in ogni momento bisogna fare il meglio possibile per la squadra. In ogni attimo dico a me stesso di godermi il calcio, di divertirmi con questo gioco, me lo ripeto da giovanissimo e in questo spirito voglio aiutare l’allenatore e i compagni durante la gara.»

