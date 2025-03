L’idiozia Fifa dello show nell’intervallo della finale al Mondiale per club, il Telegraph attacca pure i Coldplay

Il Telegraph: “Peccato che siano coinvolti in questo monumento alla folie de grandeur della Fifa. Come si infila questa pacchianata in 15 minuti?”

Il Telegraph non riesce a credere all’idiozia della Fifa dello spettacolo all’intervallo della finale del Mondiale in stile Super Bowl. Se la prende pure con i Coldplay che hanno accettato di collaborare con Infatino per mettere in piedi uno spettacolo in meno di 15 minuti. L’altra soluzione è aumentare il tempo all’intervallo. Un’eresia in pratica per il Telegraph.

La Fifa vuole spudoratamente imitare il Super Bowl

Il quotidiano inglese ricorda che “il fallito rigore di Diana Ross ai Mondiali del 1994, tirato così selvaggiamente che avrebbe potuto benissimo essere un passaggio alla bandierina del calcio d’angolo, sopravvive come l’esempio definitivo di come non condurre una cerimonia di apertura”.

Ma a Infantino non importa. “Adesso, imperterrita, la Fifa intende alzare la posta in gioco per la finale della Coppa del Mondo della prossima estate nel New Jersey, ideando quella che sembra una versione spudoratamente copiata allo spettacolo dell’intervallo del Super Bowl“.

«Uno spettacolo degno del più grande evento sportivo del mondo», promette il presidente Gianni Infantino, che ha detto agli sponsor di aspettarsi più spettacoli, tutti attentamente curati dai Coldplay. Ma nessuno però “affronta la lampante domanda senza risposta su come questa pacchiana baracca possa essere infilata a forza in 15 minuti“.

E il quotidiano se la prende pure con i Coldplay:

“È un peccato che i Coldplay vogliano essere coinvolti in questo ultimo monumento alla folie de grandeur della Fifa . Quando i dirigenti di Zurigo vengono a chiamare, il miglior consiglio per qualsiasi artista che abbia raggiunto la vetta della propria professione è di scappare a gambe levate“.

