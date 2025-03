Leonardo: «Oggi il Milan è vuoto, senz’anima. Il ‘4-2-fantasia’ fu un azzardo che nacque a Madrid»

Ai microfoni del Qs tra passato, presente e futuro rossonero: «Serve più milanismo? Ma c’era, si chiamava Paolo Maldini e da dirigente ha vinto uno scudetto ed è arrivato in semifinale di Champions. Poi è stato mandato via, e con lui un grande pezzo di passione»

Leonardo, ex allenatore del Milan e dirigente, ha concesso un’intervista ai microfoni di Qs. Tra gli argomenti trattati dal brasiliano, abbiamo anche il momento di crisi che sta attraversando il Diavolo e un aneddoto riguardante il suo passato sulla panchina rossonera.

Leonardo tra presente, passato e futuro del Milan

«Serve più milanismo? Ma c’era, si chiamava Paolo Maldini e da dirigente ha vinto uno scudetto ed è arrivato in semifinale di Champions. Poi è stato mandato via, e con lui un grande pezzo di passione. Oggi se ne sono accorti tutti, il Milan è vuoto, senz’anima», ha esordito Leonardo. Il 55enne di Rio de Janeiro, tuttavia, non fa drammi ed ha una convinzione in vista del prossimo futuro: «Sono cicli, passerà. Anche perché credo che in società abbiano capito di aver sbagliato».

Venendo invece ai tempi che furono, Leonardo ha ripercorso la sua esperienza alla guida del Milan sottolineando: «Certe situazioni le ho vissute, anche se l’allenatore l’ho fatto poco. Ho cominciato col Milan in un momento particolare: Kaká era stato venduto, Maldini aveva smesso. Insomma, parecchie novità. Iniziai l’annata senza vincere per 5-6 partite. Tutti mi invitavano a non condividere con i calciatori scelte o sistemi di gioco e io invece andavo in palestra e dicevo… ‘giochiamo in modo spericolato e rischiamo’. In realtà i difensori non volevano (sorride, ndr) ma col tempo digerirono l’idea».

Il suo era un Milan spettacolare e offensivo, dunque anche discretamente apprezzato da appassionati ed addetti ai lavori. «Vero, fu un azzardo, ma in tanti dicevano che il ‘4-2-fantasia’ era bello e divertente. Tutto cominciò nella terza partita di Champions a Madrid, avevamo schierato una squadra molto sbilanciata in avanti e vincemmo 3-2. Mai successo al Bernabeu…», ha chiosato il brasiliano.

