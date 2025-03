L’entusiasmo di Conte è giustificato considerato l’organico post mercato. Inzaghi irritante (Damascelli)

Il Giornale. Lo stesso non si può dire del comportamento irritante di Inzaghi dinanzi al quale l’arbitro era distratto o impegnato ad ammonire Nesta

L’entusiasmo di Conte dopo ogni gol ha una giustificazione, considerato l’organico post mercato (Damascelli)

Scrive Tony Damascelli per Il Giornale:

L’entusiasmo di Conte, dopo ogni gol, ha una giustificazione, considerato l’organico post mercato e gli infortuni, così non si può dire del comportamento irritante di Inzaghi dinanzi al quale l’arbitro era distratto o impegnato ad ammonire, invece, Nesta. Si può prevedere una sfida sui nervi tra le due di testa già nel prossimo turno, la trasferta interista a Bergamo e quella del Napoli a Venezia, potrebbero offrire altre notizie prima della sosta.

Il tecnico del Napoli Antonio Conte ha anticipato che contro la Fiorentina giocherà Gilmour perché lo merita. Il tecnico è stato chiaro con tutta la rosa: da ora in poi giocherà solo chi lo merita.

Come sta McTominay? Gilmour può partire domani?

«Ha avuto un sovraccarico, ha avuto un paio di giorni in cui si è allenato un po’ meno rispetto agli altri. Abbiamo ancora 24 ore per decidere e valutare insieme al ragazzo. Per Gilmour penso che abbia fatto una grandissima partita contro l’Inter. Sono stato chiaro con i ragazzi: nelle ultime 11 gioca chi merita. Non c’è il posto fisso, chi merita gioca, 11 partite che devono essere 11 battaglie, 11 finali, non ci sono crediti. Gilmour ha fatto benissimo contro l’Inter e giocherà contro la Fiorentina. Farà bene? rigiocherà la prossima? Chi sta fuori cercherà di farmi cambiare idea».

