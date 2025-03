Le “bullshit” aziendali hanno ormai divorato l’anima e il senso di comunità del calcio (Guardian)

“Basta dare un’occhiata al sito di Ineos. La comunicazione della bussola morale societaria è ormai isterica e finta”

Il Guardian approfitta delle beghe societarie del Manchester United per affondare il colpo contro la cultura sulla “cultura aziendale” che sta rovinando il calcio. Basta farsi un giro sul sito di Ineos per capire, scrive il giornale inglese, che tutta quella retorica è fatta per lo più di BS (“bullshit”… stronzate, ndr).

Una comunicazione impazzita tipo “Stiamo per finire i soldi, saremo il club più redditizio degli ultimi tre anni, guarda questo enorme nuovo stadio, il tutto senza tirare il fiato. Le affermazioni ancora infondate di aver finito i soldi per giustificare tagli al personale e aumenti dei prezzi dei biglietti sembrano piuttosto basse. Dov’è la bussola morale quando ne hai bisogno?”

“Tutto questo è facile da prendere di mira. Quelli di noi che scrivono di calcio hanno scelto attivamente, e in qualche modo ci sono riusciti, di forgiare una vita il più lontano possibile dal mondo aziendale. Forse se avessi 25.000 dipendenti, un grafico utile per dire alla gente cosa è buono e cosa non lo è potrebbe essere sensato. Forse un po’ di razionalizzazione (parole che non mi piacciono) era necessaria a Carrington e Old Trafford. Dall’esterno sembra quasi che l’anima del club venga strappata via: il morale non può essere alto se pensi di essere il prossimo a essere tagliato”.

“Qualsiasi figlio degli anni ’90 che non sia un tifoso del Manchester United non può fare a meno di gioire per tutto quello che gli va male in campo. Ma anche i tifosi del Manchester United sono persone. Meritano una squadra di calcio ben gestita e un posto accessibile che non stia cadendo a pezzi dove andare a vederli”.

“Ma al di là del circo da 2 miliardi di sterline che è Old-forse-un-giorno-New Trafford, Ineos è sintomatica di ciò che è diventato il gioco, e certamente di ciò che è diventato il suo resoconto. È sempre pericoloso per chiunque sostenere che il calcio era migliore ai loro tempi, in realtà eri solo giovane. Allo stesso modo, “erano tempi più semplici” è generalmente un modo per giustificare un comportamento ora giustamente disapprovato. Eppure, fissare una pagina sul sito web di un’azienda multimiliardaria che espone la sua “cultura unica” attraverso il mezzo della bussola non è il motivo per cui qualcuno si è innamorato del calcio”.

“Forse è un pio desiderio suggerire che è possibile mantenere l’idea di comunità e anima al centro di un marchio globale in un settore dominato dall’interesse personale, ma sono le due parole che dovrebbero essere digitate in grassetto 48pt al centro della bussola di qualsiasi club di calcio.

ilnapolista © riproduzione riservata