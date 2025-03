L’agente di Caprile: «Il Cagliari deciderà se riscattarlo o meno. Il Napoli non potrà impedirlo»

A Stile tv: «Caprile chiedeva continuità e la decisione di andare via è stata presa in accordo con il mister e la società. Le scelte a Napoli erano state fatte»

Graziano Battistini, agente di Elia Caprile, portiere di proprietà del Napoli in prestito al Cagliari, ha rilasciato una dichiarazione ai microfoni della trasmissione “Salite sulla giostra”, sulle frequenze di Stile Tv:

«Caprile chiedeva continuità e la decisione di andare via è stata presa in accordo con il mister e la società. Con il massimo rispetto, le scelte a Napoli erano state fatte e quindi si è cercata un’altra via per continuare a crescere. Elia è al Cagliari in prestito con diritto di riscatto e quindi a fine stagione il Cagliari deciderà se riscattarlo o meno. Il Cagliari ha quindi un’opzione e se deciderà di riscattarlo, il Napoli non potrà impedirlo. Da qui alla fine della stagione però, c’è ancora tanto da fare, Elia vuole salvare il Cagliari».

Caprile, interesse di Atalanta e Milan ma il Cagliari vorrebbe riscattarlo dal Napoli (Schira)

Elia Caprile è stato fino a gennaio il secondo portiere del Napoli, sostituito poi da Scuffet nel mercato invernale. Ora è in prestito al Cagliari, dove è titolare e sta disputando delle buone prestazioni.

Secondo quanto riportato dal giornalista Nicolò Schira:

Atalanta e Milan stanno monitorando Elia Caprile. Attualmente è al Cagliari in prestito dal Napoli, ma i rossoblù hanno un diritto di riscatto di 8 milioni e stanno pianificando di acquistarlo a fine stagione.

L’acquisto di Caprile da parte del Cagliari potrebbe dipendere dalla salvezza del club in Serie A, che attualmente è a +4 dalla zona retrocessione.

Quanto ha impiegato a dire sì al Cagliari?



«Pochissimo. Sapevo che poteva essere una grande occasione. Contro il Milan ho fatto una grande prestazione, ma l’ha fatta pure tutta la squadra. Ora testa al Lecce. Sono molto contento di essere qui».

Come è nata la trattativa?



«Ho fatto presente le mie intenzioni di giocare al Napoli che si è subito interessato e mi ha fatto sapere del Cagliari».

Qual è il tuo obiettivo personale?



«Cercare di migliorarmi, sempre. A fine anno tirerò le somme. Anzitutto la salvezza del Cagliari, poi si vedrà».

