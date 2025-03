La Uefa: «Il doppio tocco di Alvarez c’è anche se minimo. Rivedremo la regola»

“Sebbene minimo, il giocatore ha toccato la palla usando il piede d’appoggio”, scrive in un comunicato la Uefa. Secondo Marca, l’Atletico potrebbe chiedere la ripetizione del match

Forse la Uefa ha messo la parola fine alla telenovela iniziata ieri sera dopo il rigore annullato di Julian Alvarez. Quel rigore annullato ha portato il Real ai quarti ma l’Atletico recrimina. In un comunicato il massimo organo calcistico europeo ha chiarito la decisione dell’arbitro Marciniak.

La Uefa: Sebbene minimo, Alvarez ha toccato la palla usando il piede d’appoggio

Il comunicato Uefa:

“L’Atletico Madrid ha chiesto informazioni alla Uefa in merito alla situazione che ha portato all’annullamento del calcio di rigore calciato da Julián Alvarez al termine della partita di ieri di Uefa Champions League contro il Real Madrid. Sebbene minimo, il giocatore ha toccato la palla usando il piede d’appoggio prima di calciarla, come mostrato nel video allegato. In base alla regola attuale (Regole del gioco, Legge 14.1), il Var ha dovuto chiamare l’arbitro segnalando che il gol doveva essere annullato. La Uefa avvierà discussioni con la Fifa e l’Ifab per determinare se la regola debba essere rivista nei casi in cui un doppio tocco sia chiaramente involontario“.

Nel frattempo, Marca segnala che l’Atletico, che aveva chiesto un chiarimento già al termine dei rigori, dopo questo atteso comunicato dovrebbe rilasciare una dichiarazione in cui potrebbe anche chiedere la ripetizione del match.

Simeone in sala stampa: «Alzi la mano chi ha visto il doppio tocco di Alvarez» – VIDEO

È un Diego Simeone piuttosto infervorato quello che si presenta in conferenza stampa la termine di Atletico Madrid-Real Madrid. La squadra del Cholo ha appena perso ai rigori a causa dell’intervento del Var che ha visto un doppio tocco sul rigore tirato da Julian Alvarez.

La polemica di questa mattina inizia quindi già da ieri sera, subito dopo il match. Di seguito le parole di Simeone in conferenza stampa.

«Ho io una domanda per voi che avete visto il rigore, io non l’ho visto bene perché stavo camminando. Voi lo avete visto? Lo avete visto? Cosa avete visto? L’ha toccata o no?».

Un cronista ha risposto: «Io non lo so…», Simeone lo ha incalzato: «Però lo hai visto. Lo hai visto o no?». «Ho visto come ha rimbalzato il pallone».

Una risposta non sufficiente a placare l’ira del Cholo:

«Lo tocca? Non avere paura però, se hai paura perché ti possono dare un cartellino allora non parlare. Qualcuno qui dei presenti ha visto che Julian ha toccato due volte la palla? Alzate la mano. Forza, chi alza la mano? Chi alza la mano? Chi ha visto che Julian ha toccato due volte la palla? Non la alza nessuno, perfetto, prossima domanda».

ilnapolista © riproduzione riservata