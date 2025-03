Ha buoni giocatori, qualcuno ottimo. Ma nessun campione. E non ha più chi può cambiare le partite con una giocata. Se non segni, non vinci

La triste verità è che il Napoli ha reso a lungo molto al di sopra delle sue reali potenzialità

Cesare – Caro Guido, contro il Venezia il Napoli ha disputato un bel primo tempo. Costruendo quattro nitide occasioni da rete. Una che ha portato al palo di Raspadori. Altre tre grazie a due colpi di testa di McTominay e uno di Lukaku sventate con interventi maiuscoli dal portiere Radu. Anche se la squadra non ha mai dominato la partita, neanche nel primo tempo, che dal punto di vista tattico sembrava essere piuttosto nelle mani del Venezia.

Guido – Hai ragione Cesare. I lagunari dal primo minuto hanno attuato una pressione altissima che ha messo il Napoli in enorme difficoltà. Nel secondo tempo vi è stata poi una ormai tristemente abituale prestazione incolore del Napoli. Che negli ultimi minuti con una dormita collettiva ha regalato un quattro contro due al Venezia che ci poteva costare molto caro.

Cesare – Dal momento che non appare esservi un problema atletico, simili cali di rendimento nella ripresa sono difficili da spiegare a meno di non voler ricorrere ai soliti stucchevoli paradigmi astratti quali la mancanza di concentrazione. Eppure tali cali sono una caratteristica costante della squadra partenopea. Particolarmente in ombra sia nel primo che nel secondo tempo mi è apparso Lobotka asfissiato da una marcatura strettissima predisposta da Di Francesco. Ma certamente ciò non può spiegare un rendimento tanto mediocre rispetto ai suoi standard.

Guido – Politano poi ha svolto il solito lavoro massacrante. Ma ha reso davvero poco. Risultando sistematicamente inconcludente.. In ciò coadiuvato da un Di Lorenzo insolitamente approssimativo. Insomma la catena di destra punto di forza del Napoli ha offerto una prestazione assai modesta. La coppia d’attacco invece, ed in particolare Raspadori, aveva cominciato con molta brillantezza. Salvo poi, ma ciò è vero per tutta la compagine, dissolversi nella ripresa. Certamente la soluzione non può essere rappresentata da Simeone che ancora una volta ha dimostrato che quest’anno ha divorziato dal gol.

Cesare – E qui casca l’asino. Se non segni non puoi vincere le partite e il Napoli anche quando costruisce numerose e nitide palle gol come è accaduto nel primo tempo, non riesce mai a buttarla dentro. Una parola va detta su Anguissa. Che è entrato nell’ultimo quarto d’ora e ha commesso errori di una superficialità imperdonabile. Rischiando per giochicchiare invece che giocare di condannare il Napoli alla sconfitta.

Guido – Caro mio, questo Napoli ha buoni giocatori, qualcuno addirittura ottimo. Ma nessun campione. E men che mai un fuoriclasse. E quindi non c’è – anzi non c’è più – chi nelle giornate storte può risolvere la partita con un’invenzione o un numero di alta classe. Sinceramente una squadra che in 7 partite fa 8 punti, navigando cioè al ritmo di bassa centro classifica, a nessun titolo può pensare di arrivare a vincere il campionato. Per quanto la classifica dal punto di vista numerico dica altro. La verità e che la squadra per una ventina di partite ha reso molto al di sopra delle sue potenzialità in termini di risultati. Ed oggi è tornata ai suoi valori più veri. Questa la triste realtà. Niente a che vedere con l’organico dell’Inter. Niente a che vedere con la gioiosa macchina da gol dell’Atalanta.

Cesare – Intanto la squadra si trova lassù. E certamente non può mollare adesso anche se il linguaggio del campo lascia pochissimo spazio all’ottimismo.

Meret – Cesare: Sufficiente- Guido:sufficiente

Di Lorenzo – Cesare: deludente- Guido:scarso

Rrahmani – Cesare: buono- Guido: buono

Buongiorno – Cesare: buono- Guido: buono

Spinazzola – Cesare: buono- Guido: buono

Lobotka – Cesare: modesto- Guido: scarso

Gilmour – Cesare: buono- Guido: buono

Politano – Cesare: insufficiente- Guido: inconcludente

McTominay – Cesare: buono- Guido: ottimo

Lukaku – Cesare: modesto- Guido: insufficiente

Raspadori – Cesare: buono- Guido: buono

Anguissa – Cesare: negativo- Guido: irritante

Simeone – Cesare: scarso- Guido: negativo

Okafor – Cesare: assente- Guido: s.v.

Juan Jesus – Cesare: s.v.- Guido: s.v.

