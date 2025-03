La Juventus ha comunicato a Thiago Motta l’esonero telefonicamente (Pedullà)

Di Marzio: Tudor atteso in Italia nelle prossime ore. Inizierà la ripresa degli allenamenti in vista del Genoa con lui in panchina.

Thiago Motta non è più l’allenatore della Juventus. Sarà Igor Tudor a traghettare la squadra fino alla fine del campionato.

La Juventus ha comunicato a Thiago Motta l’esonero telefonicamente, Tudor arriverà in serata

Secondo quanto riportato dal giornalista Alfredo Pedullà:

La Juventus ha appena comunicato telefonicamente l’esonero a Thiago Motta.

*** La #Juventus ha appena comunicato telefonicamente l’esonero a Thiago #Motta — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) March 23, 2025

Il nuovo tecnico Tudor è atteso nelle prossime ore in Italia.

Scrive Gianluca di Marzio sul suo sito:

Le due parti hanno trovato l’accordo e l’allenatore croato si prepara ora a firmare. L’ex Marsiglia arriverà a Torino già stasera (23 marzo) così da iniziare la ripresa degli allenamenti in vista del Genoa con lui in panchina. Con lui nello staff anche Javorcic (ex Südtirol e Venezia) che era stato alla Lazio l’anno scorso con Tudor sempre come collaboratore e in bianconero ricoprirebbe il ruolo di vice allenatore.

Scrive la Gazzetta:

“La notizia era nell’aria, e infatti è arrivata. La Juve si congeda da Thiago Motta e dà il via al nuovo corso con Igor Tudor in panchina. Il croato è atteso a Torino già nella serata di oggi, domenica 23 marzo. Insomma, si possono eliminare condizionali, indiscrezioni e dichiarazioni di facciata da parte del club bianconero: ecco servito il cambio della guardia, e ovviamente nell’ottica aziendale dovrà portare risultati concreti. Ovvero la qualificazione alla prossima Champions. Il contratto di Tudor sarà soltanto sino a fine stagione: non sono previste clausole di rinnovo”.

