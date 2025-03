L’ex Bari a Milan News: «Non ti chiede più di ciò che sai già fare e te lo migliora. Inoltre, sa valutare bene un calciatore».

L’ex calciatore del Milan Vitali Kutuzov ha parlato a Milan News della sfida tra i rossoneri e il Napoli e la sua amicizia con Antonio Conte.

Kutuzov: «Conte mi ha trasformato, esalta le caratteristiche dei giocatori. A Napoli è il valore aggiunto»

Kutuzov ha dichiarato:

«Il Napoli l’anno scorso ha avuto gli stessi problemi che il Milan ha quest’anno. Se mettiamo a confronto le due squadre, a livello di qualità della rosa, non vedo tutta questa differenza, anzi. Conte è il valore aggiunto».

Hai giocato con Conte, facendo grandi cose a Bari. Cosa puoi dirci di lui?

«Personalmente mi ha trasformato, a 360 gradi. A Bari avevo 30 anni quando è arrivato lui, ho cominciato a lavorare diversamente e mi sono sentito un altro calciatore, più preciso. La cosa che Antonio ha, è che ti chiede quello che sai fare, niente di più. Ma esalta quello che sai fare. A Bari tutti erano messi nelle condizioni di fare quello che sapevano, abbiamo vinto il campionato. Non è una cosa che fanno molti allenatori. E poi sapeva comunicare con noi, oltre a farci lavorare bene. E sa valutare bene un calciatore».

La Gazzetta insiste: Conte in lizza per la Juventus insieme a Gasperini e Pioli. Dopo il 0-4 in casa per la prima volta dopo 58 anni contro l’Atalanta, dopo il 3-0 della Fiorentina, il posto di Motta alla Juventus è a rischio anche in caso di conquista dell’obiettivo minimo stagionale, ovvero il raggiungimento della qualificazione alla Champions League. La società fa le sue valutazioni e quello contro il Genoa sarà un match decisivo. La Gazzetta scrive dei possibili scenari in caso di ulteriore figuraccia.

“Tre i profili (molto diversi) monitorati dal club bianconero, ognuno con aspetti positivi e altri problematici: Gasperini, Conte e Pioli. Più il “piano d’emergenza”, quello in caso di esonero a stagione in corso (eventualità che comunque il club vuole evitare)“.

