Juventus, Giuntoli ha contattato Tudor: Motta potrebbe lasciare il club anche nelle prossime ore (TuttoJuve)

Il timore della società è che i giocatori non rispondano più ai comandi dell’ex Bologna e possa sfumare anche il quarto posto.

Sono ore di riflessione in casa Juventus dopo la sconfitta per 4-0 contro l’Atalanta. Il tecnico Thiago Motta sembra più fuori che dentro al progetto e pare che sia stato contattato Igor Tudor in caso di esonero dell’ex Bologna.

Giuntoli ha preallertato Tudor per allenare la Juventus in caso di esonero di Thiago Motta

Secondo quanto riportato da TuttoJuve:

La prestazione scioccante della squadra bianconera, letteralmente crollata dopo il rigore trasformato da Retegui, ha acuito le perplessità sulla guida tecnica che non sembra più avere il pieno controllo del gruppo. Il timore della società è che i giocatori non rispondano più ai comandi di Thiago Motta e possa così sfumare anche l’ultimo vitale obiettivo stagionale rimasto: la qualificazione alla prossima Champions League. Ecco perché potrebbero profilarsi clamorose ed inattese evoluzioni. Stando alle nostre indiscrezioni, nella notte, Cristiano Giuntoli ha contattato e preallertato l’ex bianconero Igor Tudor, attualmente libero. La panchina di Thiago Motta potrebbe saltare nelle prossime ore o gli sarà concessa ancora una chance a Firenze domenica prossima? Proprio su questo sta riflettendo la dirigenza bianconera.

Thiago Motta fatica a incrociare lo sguardo del suo maestro Gasperini. E ora provate a immaginare che razza di frullatore è il cuore del Gasp. È entrato alla Juve bambino, ha sognato fino a debuttare in prima squadra; alla Juve ha cominciato ad allenare, ha vinto e incantato altrove, chiedendosi magari perché a Torino, dove ha casa e famiglia, nessuno si accorgesse di lui. Alla Juve potrebbe ancora far molto comodo. Nel caso se ne parlerà.

ilnapolista © riproduzione riservata