Il destino di Thiago Motta è segnato. I nomi per il futuro sono tre: Conte, Gasperini e Pioli. E un ruolo di primo piano per Chiellini

Juventus, Elkann ha assistito al tracollo all’estero con grande disappunto (Gazzetta)

Alla Juventus sono cominciati gli ultimi giorni di Thiago Motta, vedremo se saranno anche gli ultimi giorni di Giuntoli. Cominciano a circolare i nomi dei futuri allenatori e in prima fila c’è sempre Antonio Conte.

La Gazzetta fa il punto della situazione, anche sull’umore della proprietà ossia di John Elkann:

John Elkann è all’estero per impegni di lavoro e ha assistito al tracollo da lontano con grande disappunto. Cambiare la guida tecnica adesso non è un’opzione (anche perché non è facile trovare un allenatore libero che faccia il traghettatore) ma non si può escludere se ci saranno altri blackout (nel caso il candidato è Tudor, più difficile Mancini, in lizza anche per la prossima stagione). Se a Firenze non dovesse arrivare una reazione, la dirigenza sarebbe costretta a prendere una decisione drastica. Il quarto posto sarà dirimente: il club ha già perso circa 25 milioni di mancati introiti tra ottavi, Coppa Italia e Supercoppa, non può permettersi di lasciarne altri 40. Senza Champions Motta non avrà chance di conferma, ma anche con il quarto posto il suo destino rischia di essere già segnato.

Tre nomi per la panchina della Juventus: Conte innanzitutto, e poi Gasperini e Pioli

La storia insegna che quando il cambiamento non è stato sinonimo di miglioramento la Juve è tornata all’antico, aggrappandosi al dna bianconero. Perciò, oltre a un ruolo dirigenziale più in prima linea per Giorgio Chiellini, per la panchina si considerano profili che abbiano un pedigree juventino (anche per riportare entusiasmo) e una massiccia dose d’esperienza. Dal sogno Conte, che ha iniziato lo straordinario ciclo dei 9 scudetti di fila, ora al Napoli, al torinese Gasperini, guarda caso gli unici due tecnici con cui Motta ha perso in campionato. Conte non ha mai nascosto il suo legame con la Juventus ma in questo momento il suo pensiero è fisso sullo scudetto, che si sta giocando con Inter e Atalanta. Gasp ha un contratto in scadenza nel 2026, ha già annunciato che non lo rinnoverà e difficilmente inizierà la prossima stagione ancora sulla panchina della Dea. Nella lista c’è anche Pioli, già sondato da Giuntoli la scorsa primavera quando doveva sostituire Allegri, attualmente in Arabia ma desideroso di ritornare in Italia.

