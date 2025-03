Inzaghi in Premier League? United e Tottenham lo tengono d’occhio (Tuttosport)

Ha colpito i direttori sportivi inglesi per la solidità difensiva dell’Inter (un solo gol subito in Champions). Il contratto coi nerazzurri scade nel 2026.

Simone Inzaghi fa gola ai club di Premier League, che lo avevano già cercato lo scorso anno. Ha un contratto con l’Inter fino al 2026 e i ds delle squadre inglesi cominciano a osservarlo da vicino, soprattutto Manchester United e Tottenham.

Inzaghi potrebbe approdare in Premier League

Tuttosport nell’edizione odierna scrive:

L’Inter, anche in questa stagione, è ancora in lotta su tutti i fronti ma il dato che più ha colpito l’immaginario dei direttori sportivi delle grandi del continente è il solo gol subito finora in Champions, nel ko a Leverkusen. Ha bloccato sullo 0-0 il Manchester City e anestetizzato l’attacco dell’Arsenal, facendo persino sembrare sterili le altrove pericolosissime situazioni da palla inattiva architettate da Arteta. Proprio come un anno fa, il nome di Inzaghi è ben presente nei dossier di chi – Manchester United e Tottenham in primis – a latitudini inglesi sembra pronto a mettere in pratica l’ennesima rivoluzione in panchina.

Sul Giornale si leggeva il 3 marzo:

Quella di mercoledì a Rotterdam sarà la 40esima partita stagionale dell’Inter. Il Napoli ne ha giocate 30, comprese due di Coppa Italia in estate, contro Modena e Palermo. Dieci partite in più significano più fatica e maggiore rischio di infortuni, fattori elevati al quadrato nell’organico più vecchio dell’intera Serie A. Altro che calo di concentrazione o errori tattici: se l’Inter in campionato ha subito 10 gol negli ultimi 15 minuti, lasciando complessivamente 9 punti agli avversari, se nel finale ha perso il derby di Supercoppa e l’unica partita di Champions (a Leverkusen), significa che la squadra arriva stanca all’ultimo spicchio di partita e se non l’ha chiusa prima, il rischio di pagare è molto alto.

Da qui alla sosta, che poi vera sosta è per pochi, l’Inter ha da giocare altre 4 partite, il Napoli 2. E quando si riprenderà, dal 30 marzo, Inzaghi di fissati ha già i due derby di Coppa Italia col Milan, battaglie certe, con la speranza di sommare almeno altre due sfide di Champions League. A Conte restano 11 partite da qui a fine stagione. Inzaghi ne ha 15 sicure e almeno altre 2 possibili. A fine anno saranno 13/15 partite in più, come un terzo di campionato supplementare, giocato nello stesso tempo.

ilnapolista © riproduzione riservata