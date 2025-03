Infantino si complimenta con l’Iran, dove le donne non possono andare allo stadio (Faz)

Se il presidente della FIFA lo spaccia per un lavoro meraviglioso, potrebbe rimanere senza aggettivi quando un giorno uomini e donne saranno trattati allo stesso modo”

Gianni Infantino pubblica un sacco di post su Instagram. Lunedì scorso ha colto l’occasione per fare i complimenti per la rielezione all’iraniano Mehdi Taj, presidente della associazione iraniana. Ha scritto che l’Iran è “Paese amante del calcio” e stanno “facendo un meraviglioso lavoro”. Alla Faz (i giornali tedeschi ha una vera passione, per Infantino) non hanno fatto passare la cosa in cavalleria, e scrivono: “Difficilmente Infantino avrà voluto ringraziare i giudici che hanno condannato a morte le persone, né i loro carnefici, che l’anno scorso hanno giustiziato quasi 1.000 persone”.

E altrettanto: “Infantino sottolinea giustamente che la situazione delle tifose di calcio in Iran è migliorata dal 2018. C’erano donne allo stadio durante l’ultimo derby tra i principali club di Teheran la scorsa settimana. Ufficialmente ce n’erano 6.000 in un settore separato, altre fonti parlano di 3.000 su oltre 70.000. Ottimo lavoro? Uguaglianza?”.

“Tre settimane fa, alle donne di Isfahan è stata nuovamente impedita la partecipazione alla partita di coppa tra la squadra di punta Sepahan e il Persepolis. Se il presidente della FIFA lo spaccia per un lavoro meraviglioso, potrebbe rimanere senza aggettivi quando un giorno uomini e donne saranno trattati allo stesso modo”.

ilnapolista © riproduzione riservata